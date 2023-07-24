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Политика

Военная операция на Украине. День 516-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 516-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на Москву, пострадавших нет. Аксенов заявил о сбитых в Крыму 11 беспилотниках. Мощные взрывы произошли в Измаиле Одесской области. Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что 40 украинских военных сдались в плен. Министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что страну примут в состав НАТО на саммите альянса летом 2024 года. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:53

8:50

8:44

⚡️Глава Минцифры Украины Михаил Федоров подтвердил, что Крым и Москву атаковали беспилотники. И заявил, что «этого будет больше».

8:32

❗️МИД РФ: атака беспилотников на Москву — это акт международного терроризма

8:30

ВСУ сообщили о повреждении инфраструктуры одного из украинских портов на Дунае — какого именно, не сообщается.

Были нанесены повреждения «определенным портовым мощностям», в том числе кранам и «тому, что обеспечивает работу порта». Были также повреждены агрономический ангар и несколько других зданий, заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

На Дунае расположен и Измаил, об ударе по которому сообщали СМИ.

8:27

⚡️В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь — глава Крыма Аксенов

8:22

Мощные взрывы произошли в городе Измаил Одесской области, сообщает украинский портал «Зеркало недели».

В регионе была объявлена воздушная тревога.

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Российский танкер Nika Spirit (Neyma) в украинском порту Измаил, 25 июля 2019 года

State Border Guard Service of Ukraine/Reuters
8:15

❗️Сразу 40 украинских военных сдались в плен, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

8:10

Заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена:

8:07

Глава Крыма Сергей Аксенов: в небе над полуостровом сбили 11 беспилотников. Обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе, а также склад боеприпасов в Джанкойском районе.

Информации о пострадавших нет.

8:04

Глава минобороны Украины Алексей Резников выразил в интервью CNN надежду, что Киев смогут принять в состав НАТО на грядущем саммите альянса летом 2024 года.

8:01

Москва сегодня ночью была атакована украинскими беспилотниками, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Удары были зафиксированы в районе 4 часов утра, никто не пострадал. Дроны были подавлены средствами РЭБ, сообщили в Минобороны.

По данным ТАСС, один БПЛА взорвался на Комсомольском проспекте возле дома 17 — неподалеку располагается здание МО РФ и казармы. Другой дрон врезался в верхние этажи бизнес-центра на проспекте Лихачева.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими мировыми событиями.

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