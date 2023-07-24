Военная операция на Украине. День 516-й

8:30

ВСУ сообщили о повреждении инфраструктуры одного из украинских портов на Дунае — какого именно, не сообщается.

Были нанесены повреждения «определенным портовым мощностям», в том числе кранам и «тому, что обеспечивает работу порта». Были также повреждены агрономический ангар и несколько других зданий, заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

На Дунае расположен и Измаил, об ударе по которому сообщали СМИ.