Военная операция на Украине. День 516-й

⚡️Глава Минцифры Украины Михаил Федоров подтвердил, что Крым и Москву атаковали беспилотники. И заявил, что «этого будет больше».
ВСУ сообщили о повреждении инфраструктуры одного из украинских портов на Дунае — какого именно, не сообщается.
Были нанесены повреждения «определенным портовым мощностям», в том числе кранам и «тому, что обеспечивает работу порта». Были также повреждены агрономический ангар и несколько других зданий, заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
На Дунае расположен и Измаил, об ударе по которому сообщали СМИ.
⚡️В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь — глава Крыма Аксенов
Мощные взрывы произошли в городе Измаил Одесской области, сообщает украинский портал «Зеркало недели».
В регионе была объявлена воздушная тревога.
Российский танкер Nika Spirit (Neyma) в украинском порту Измаил, 25 июля 2019 годаState Border Guard Service of Ukraine/Reuters
❗️Сразу 40 украинских военных сдались в плен, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
Глава Крыма Сергей Аксенов: в небе над полуостровом сбили 11 беспилотников. Обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе, а также склад боеприпасов в Джанкойском районе.
Информации о пострадавших нет.
Глава минобороны Украины Алексей Резников выразил в интервью CNN надежду, что Киев смогут принять в состав НАТО на грядущем саммите альянса летом 2024 года.
Москва сегодня ночью была атакована украинскими беспилотниками, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Удары были зафиксированы в районе 4 часов утра, никто не пострадал. Дроны были подавлены средствами РЭБ, сообщили в Минобороны.
По данным ТАСС, один БПЛА взорвался на Комсомольском проспекте возле дома 17 — неподалеку располагается здание МО РФ и казармы. Другой дрон врезался в верхние этажи бизнес-центра на проспекте Лихачева.