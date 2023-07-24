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В Госдуме выступили против штрафов в 50 тысяч рублей за неявку в военкомат

Госдума рассмотрит снижение с 50 до 30 тыс. рублей максимального штрафа за неявку в военкомат

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Виталий Тимкив/РИА Новости
Штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины предлагают установить на уровне в 30 тыс. рублей. В первоначальной версии законопроекта депутаты рассматривали штраф в 50 тыс. рублей. Сейчас же за подобное деяние взимается всего от 500 до 3 тыс. рублей. Кроме того, 25 июля парламентарии должны рассмотреть законопроект о постепенном повышении призывного возраста до 30 лет. Подробнее об изменениях — в материале «Газеты.Ru».

Штрафы за неявку по повестке и отказ от медкомиссии

Максимальный штраф за неявку в военкомат в указанное в повестке время может быть установлен в размере 30 тыс. рублей. Соответствующие поправки Госдума приняла во втором чтении 24 июля.

Ранее предполагалось, что штраф составит 50 тыс. рублей. Такая сумма рассматривалась парламентариями в первом чтении.

В настоящее время статья 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету») предусматривает штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей.

Кроме того, поправки предусматривают повышение штрафа за уклонение от медкомиссии — с 3 тыс. до 15–25 тыс. рублей. Также предлагается добавить пункты об ответственности за несообщение сведений, необходимых для воинского учета (штраф до 15 тыс. рублей).

Председатель московской Военной Коллегии Адвокатов, военный юрист Владимир Тригнин назвал повышение штрафов «перегибом».

«Тем более, что неоднократная неявка по повестке — это уже не административная, а уголовная ответственность. Причем не обязательно повестка должна быть вручена под личную роспись, ее гражданину могли направить по заказному письму или разместить в электронном реестре повесток», — отметил юрист.

Возраст пребывания в запасе увеличился на пять лет

Президент Владимир Путин повысил на пять лет возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских. Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках и мичманах.

Для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, предельный возраст будет поднят с 35 до 40 лет. Для военнообязанных второго разряда — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.

Кроме того, повышается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он будет поднят с 60 до 65 лет, для младших офицеров — с 55 до 60 лет, а для имеющих иные звания — с 45 до 55 лет. Для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, предельный возраст сохранен на уровне 70 лет.

Переходный период продлится до 1 января 2028 года. С этой даты все граждане, имеющие воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут пребывать в запасе до 55 лет.

Граждан в возрасте от 50 до 54 лет, переведенных военкомами в отставку до 1 января 2024 года, в запас не зачислят.

Предельный возраст призыва

Глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов 24 июля рассказал о повышении верхней границы призывного возраста с действующих сегодня 18-27 лет до 18-30 лет. Планка будет расти с 2024 года — по году в год.

«Она будет поэтапно [повышаться]. Начиная с 2024 года будет сдвигаться на год», — указал депутат.

Во втором чтении законопроект о повышении призывного возраста рассмотрят 25 июля.

Изначально предполагалось установить призывной возраст от 19 до 30 лет в 2024 году, от 20 до 30 лет — в 2025-м, от 21 года до 30 лет — в 2026-м.

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