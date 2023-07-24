Сенатор от Крыма не отозвал законопроект, противоречащий Конституции. Хотя все его соавторы убрали подписи

Сенатор от Крыма Сергей Цеков стал единственным, кто оставил свою подпись под законопроектом, разрешающим отбирать приобретенное по рождению гражданство РФ за совершение некоторых тяжких преступлений. Несмотря на то, что поправки сочли противоречащими Конституции, а всего его соавторы отозвали свои фамилии, парламентарий настаивает на принятии закона. По его мнению, делить граждан одной страны на категории тех, кто родился в России, и тех, кто стал россиянином по собственному желанию, несправедливо. Поэтому нормы должны быть едины и для жителей присоединенных территорий, и для «коренных россиян». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Все соавторы законопроекта отозвали свои подписи

Сенаторы Ольга Бас (ЛНР), Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин (Севатополь) сняли свои фамилии с законопроекта, предусматривающего прекращение приобретенного по рождению гражданства РФ за совершение ряда тяжких преступлений.

«Настоящим письмом отзываю свою подпись под внесенным 21 июля 2023 года в Государственную Думу законопроектом № 407652-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в письмах парламентариев председателю Госдумы Вячеславу Володину.

К настоящему моменту среди инициаторов поправок значится только сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Почему сенатор Цеков считает законопроект справедливым

Сам Цеков в разговоре с Daily Storm признал, что инициатива противоречит Конституции России, однако назвал ее «необходимой обществу». Он напомнил также, что закон о гражданстве в свою очередь предусматривает прекращение гражданства у тех, кто получил его не по праву рождения, и у тех, кто стал гражданином путем оптации (выбора гражданства — «Газета.Ru»).

В разговоре с «Газетой.Ru» сенатор заявил, что не знает причин, по которым соавторы законопроекта отозвали свои подписи. Сам он поступать также не планирует, но решение коллег «не стало неожиданностью».

«Я в политике 35 лет, для меня ничего удивительного в этом нет. Моя политическая жизнь началась еще в конце 80-х годов. В 1990-м году я был депутатом Украины, и только три человека проголосовали против Декларации о государственном суверенитете. А потом я единственный был, кто выступил против акта независимости Украины. Если я что-то поддерживаю, я осознанно это делаю», — подчеркнул он.

По словам Цекова, он ожидал резкой критики в адрес его инициативы и предупреждал коллег, «что будет несладко». Однако те надеялись на более благосклонное отношение к законопроекту.

Сенатор добавил, что «абсолютно не намерен» отзывать свою подпись.

«Я считаю моё предложение правильным. Нельзя делить граждан России на граждан по рождению и на граждан, которые стали гражданами в результате воссоединения с Россией. Мы всегда в Крыму стремились в Россию. Я считаю, что мы вообще одни из самых больших патриотов России, но почему-то у нас можно прекратить гражданство, а у граждан по рождению — нет», — пояснил Цеков свою позицию.

Он отметил также, что для него было важным обратить внимание на эту проблему. «Думаю, что в конце концов будет принято правильное решение. Справедливое для всех граждан России. А вот когда это произойдет, посмотрим», — заключил политик.

Критика законопроекта

Законопроект, разрешающий отобрать гражданство у россиян, которые дискредитировали российские вооруженные силы, дезертировали или призывали к экстремизму, внесли в Госдуму 21 июля. В тот же день глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предупредил, что «посоветует сенаторам прочитать Конституцию РФ». Согласно основному закону, гражданин страны не может быть лишен своего гражданства или права изменить его (пункт 3, статья 6), напомнил он.

«Если федеральный политик вносит закон, который противоречит Конституции, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», — подчеркивал Клишас.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников тоже раскритиковал поправки. «Нормы права четкие и понятные, мы не можем это поддержать, потому что гражданство неделимо, его невозможно отобрать», — указывал депутат.

Закон «О гражданстве РФ»

Несмотря на однозначные трактовки Конституции, обновленный в апреле 2023 года закон «О гражданстве РФ» предполагает возможность лишения гражданства РФ за преступления террористической направленности, за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны, за диверсии, содействие диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества, за нарушение территориальной целостности РФ, дискредитацию ее вооруженных сил, дезертирство и публичные призывы к экстремизму и развязыванию агрессивной войны.

Кроме того, паспорт отберут за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, уничтожение либо повреждение воинских захоронений и реабилитацию нацизма.

Все эти пункты не касаются лиц, имеющих гражданство РФ по праву рождения.