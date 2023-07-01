Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине. День 493-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 493-й день

close
100%
Разведчики группировки «Юг» из числа военнослужащих ВС РФ на полигоне в ДНР

Разведчики группировки «Юг» из числа военнослужащих ВС РФ на полигоне в ДНР

РИА Новости
Глава комитета начальников штабов (КНШ) США Милли признал, что контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось. Член палаты представителей конгресса США Грин предложила остановить финансирование Киева до завершения конфликта. Глава ЦРУ Бернс обсудил на Украине планы Киева провести переговоры с Россией до конца 2023 года. ВСУ пытаются рассеять оборону российских войск на Артемовском направлении под Соледаром в ДНР, атакуя группами численностью до одного взвода, рассказал командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:45

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов — о нанесении огневого поражения по наступающим силам противника в районе Макаровки Донецкой области:

8:25

Российские силы уничтожили группы ВСУ, укрывшиеся под Антоновским мостом в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

8:21

Военные 200-й бригады «Южной» группировки ВС РФ пресекли за сутки 4 атаки ВСУ в районе Соледара в ДНР:

8:15

Танки Т-90 группировки «Запад» уничтожили две бронированные машины Вооруженных сил Украины американского производства MRAP и HMMWV, рассказал глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

8:10

Появились новые записи
показать
Картина дня
ООН добилась частичного ослабления санкций в отношении РФ
Российский военный рассказал о наступлении ВСУ на Артемовском направлении
В СМИ заговорили о «библейской чуме» в Нью-Йорке
На Урале врачи спасли младенца с внутренним кровотечением
Москвичей ожидают жаркие дни на следующей неделе
В Ирландии украинских беженцев выселяют из убежища в монастыре
«Спартак» намерен купить воспитанника «Порту»
Новости и материалы
Российские военные пресекли четыре атаки ВСУ
Эксперт назвал причины сокращения срока службы ноутбука
Сборная Франции обратилась к протестующим
В Волжске цепной пес напал на ребенка
Оман заинтересован в приходе России на свой энергетический рынок
Бойцы группировки «Отважные» спасли командира под Кременной
Бывший британский премьер-министр заявил о шоке от политического раскола в США
Менеджер Александра Емельяненко рассказал о реабилитации бойца
Преступник, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева, находился в розыске
В Кирове ребенок по пояс застрял в трясине у городского цирка
В Ирландии посчитали, что НАТО принесет Украину в жертву ради выживания
Тарасова оценила шансы Трусовой вернуться на лед вслед за Щербаковой
Россиянам рассказали о новом вирусе-шантажисте для смартфонов
В Ленобласти дерево упало на ребенка и двух взрослых
Бойцы штурмовых групп ЦВО в Донбассе были награждены заместителем министра обороны
Мостовой назвал имя футболиста, который может забить больше Дзюбы в новом сезоне РПЛ
Спортивный психолог назвал стимул для Костомарова
РИА Новости: артиллерия РФ ликвидировала на Авдеевском направлении склад боеприпасов ВСУ
Все новости
Сенатор Пушков заявил, что страны Юга и Запада по-разному оценивают конфликт на Украине
Джомарт Алиев
Как повысить рождаемость в России
О демографической ситуации в стране
Планшет на каждый день: новый OnePlus против лучшего iPad
«Газета.Ru» сравнила планшет OnePlus Pad и iPad Pro с чипом M2
Двое погибших. Кто устроил стрельбу в молдавском аэропорту
Гражданин Таджикистана застрелил двух человек в аэропорту Кишинева из-за отказа во въезде
«Уходим из информационной повестки страны»: медиа-империя основателя «Вагнера» исчезла в один день
Принадлежащий Пригожину медиахолдинг «Патриот» прекратил свою работу
«Этого не отмолить никогда»: Борисова, Стриженова и другие артистки, решившиеся на аборт
Проблемы с психикой и здоровьем: звезды, которые сожалеют о сделанных абортах
Как выглядят города Франции после беспорядков
«Завтрак летом не обязательно делать горячим»: диетолог – о том, что полезно есть утром
Диетолог Панова сообщила о пользе холодной каши в качестве летнего завтрака
Хотят быть, как Белоруссия: зачем Польше термоядерные бомбы из США
Польский премьер Моравецкий попросил НАТО разместить в стране американское ядерное оружие
«Вы умрете в страшных мучениях»: как и почему ссорились русские классики
Пять самых известных конфликтов русских классиков
«В приложении за меня общались мои замужние подруги». Пять историй удачных онлайн-знакомств
Пять историй про удачные знакомства в Tinder и других приложениях
«Это не шоу, которое смотрит весь мир»: главком ВСУ рассказал, что в словах Запада его выводит из себя
Залужный заявил, что его бесят упреки западных политиков в медленном контрнаступлении Украины
«Находился в неадекватном состоянии». Ефремов-младший выпал из окна
Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей московской квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях