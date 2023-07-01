Военная операция на Украине. День 493-й

Глава комитета начальников штабов (КНШ) США Милли признал, что контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось. Член палаты представителей конгресса США Грин предложила остановить финансирование Киева до завершения конфликта. Глава ЦРУ Бернс обсудил на Украине планы Киева провести переговоры с Россией до конца 2023 года. ВСУ пытаются рассеять оборону российских войск на Артемовском направлении под Соледаром в ДНР, атакуя группами численностью до одного взвода, рассказал командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.