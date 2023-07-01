Военная операция на Украине. День 493-й

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов — о нанесении огневого поражения по наступающим силам противника в районе Макаровки Донецкой области:
Российские силы уничтожили группы ВСУ, укрывшиеся под Антоновским мостом в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Военные 200-й бригады «Южной» группировки ВС РФ пресекли за сутки 4 атаки ВСУ в районе Соледара в ДНР:
Танки Т-90 группировки «Запад» уничтожили две бронированные машины Вооруженных сил Украины американского производства MRAP и HMMWV, рассказал глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.