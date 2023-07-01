«Мы этого не упустим». Зачем шефу ЦРУ понадобились русские агенты

Ульям Бернс — шеф ЦРУ — выступая в Англии похвастался, что в России слишком много недовольных вооруженным конфликтом на Украине. И это дает американской разведке редкие возможности по вербовке новых шпионов. До этого ЦРУ публиковало в соцсетях ролик с буквальной инструкцией, как связаться с американцами и стать их агентом. В Кремле тогда заявили, что тщательно отслеживают подобные попытки западных спецслужб. Газеты в США тем временем пишут, что Бернс в июне ездил в Киев, где обсуждал с Зеленским возможные переговоры с Москвой до конца 2023 года.

Ситуация в России — в связи со спецоперацией на Украине и недавней попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» — создает для американской разведки уникальные возможности для вербовки шпионов, которые она не собирается упускать. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает Reuters.

«Это создает для нас в ЦРУ возможность, которая выпадает раз в поколение — это ядро нашей разведывательной службы. И мы не позволим этой возможности пропасть даром», — сказал Бернс.

Выступая с лекцией для британского некоммерческого фонда Ditchley Foundation в английском Оксфордшире, он выразил мнение, что редкие для вербовки новых агентов перспективы создает растущее в российском обществе недовольство вооруженными действиями.

Бернс уверен, что последствия мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будут сказываться на российской обществе еще какое-то время.

Ранее шеф ЦРУ на просьбу прокомментировать события в России 24 июня отвечал, что «мятеж был внутренним делом России», в которых США никаким образом не участвовали.

В Кремле подчеркивали, что российские спецслужбы тщательно отслеживают деятельность западных шпионов и попытки вербовки новых агентов иностранными спецслужбами.

Это произошло после того, как в середине мая американская разведка на своем официальном YouTube-канале, а также в Telegram опубликовала короткий ролик, призывающий россиян к сотрудничеству с Вашингтоном через защищенные интернет-каналы. «Свяжитесь с нами. Возможно, окружающие вас люди не хотят слышать правду. Мы хотим», — говорилось в ролике.

Заместитель постпреда РФ при ООН Марина Заболоцкая рассказывала, что спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов, которые работают в организации. Для этого они используют контекстную рекламу в социальных сетях, а также распространяют агитационные материалы около офиса постоянного представительства России и комплекса, где проживают дипломаты.

Накануне американская газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что после мятежа Пригожина Бернсу пришлось фактически оправдываться перед главой Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным, что Вашингтон не имеет никакого отношения к случившемуся.

Издание утверждает, что директор ЦРУ во время телефонного разговора с Нарышкиным несколько раз подчеркнул, что США «не стремятся обострить напряженность» в России.

30 июня РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник в Дамаске сообщали, что США пытаются усилить вербовку желающих воевать на стороне Украины на фоне неудочного контрнаступления ВСУ. По данным агентства, американцы ведут в Сирии переговоры с представителями курдских отрядов самообороны и шейхами некоторых кланов.

Другая американская газета The Washington Post, ссылаясь на источники, 1 июля писала, что в июне Бернс тайно приезжал в Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским и руководством украинском разведки.

Во время этого секретного визита, согласно информации издания, шеф ЦРУ обсуждал с украинскими коллегами возможность провести переговоры с Москвой до конца 2023 года.

При этом газета отмечает, что хоть западные политики и давят на Киев из-за медленно продвигающегося контрнаступления (на подготовку которого иностранные партнеры потратили десятки миллиардов долларов), власти Украины оптимистичны и намерены к осени вернуть значительную часть утраченных территорий.

В частности, ВСУ планируют переместить наиболее боеспособные подразделения артиллерии и ракетные системы ближе к границе с Крымом (очевидно, речь идет о линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях — «Газета.Ru»), продвинуться на востоке, а после этого уже начать переговоры с Россией.

При этом опрошенные WP военные аналитики считают цели Киева по «принуждению» Москвы к переговорам хоть и теоретически исполнимыми, но слишком амбициозными.