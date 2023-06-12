Военная операция на Украине. День 474-й

08.03

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем поздравлении с Днем России заявил, что республика получила новую жизнь в составе России.

«Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплоченность и взаимовыручка народов огромной страны. Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности - Луганщина без преувеличения получила новую жизнь. И нет никаких сомнений, что мы обязательно превратим нашу Республику в преуспевающий и самодостаточный регион России», — говорится в поздравлении.