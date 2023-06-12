Военная операция на Украине. День 474-й

ВСУ выпустили по двум районам Донецка пять снарядов калибра 155 миллиметров — представительство ДНР в СЦКК
Врио главы ДНР Ян Гагин предупредил, что украинская сторона сконцентрировала группировки близ Авдеевки и Угледара для удара на этих направлениях. «Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас они [ВСУ] рассматривают перспективным именно донецкое направление. ВСУ сконцентрировали достаточно серьезные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении», — уточнил он.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем поздравлении с Днем России заявил, что республика получила новую жизнь в составе России.
«Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплоченность и взаимовыручка народов огромной страны. Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности - Луганщина без преувеличения получила новую жизнь. И нет никаких сомнений, что мы обязательно превратим нашу Республику в преуспевающий и самодостаточный регион России», — говорится в поздравлении.