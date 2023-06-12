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Политика

Военная операция на Украине. День 474-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 474-й день

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Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С»

Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С»

Константин Михальчевский/РИА Новости
ВСУ сконцентрировали группировки для удара на донецком направлении. Больше половины людей на Земле поддерживают российскую спецоперацию, заявил американский журналист Сеймур Херш. Склады оружия по всей Европе опустошены и на их восполнение уйдет 5-10 лет, предупредил экс-премьер Словакии и лидер партии «Голос - социальная демократия» Петер Пеллегрини. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08.34

Жители Новой Таволжанки поздравили военных с Днем России.

08.23

ВСУ выпустили по двум районам Донецка пять снарядов калибра 155 миллиметров — представительство ДНР в СЦКК

08.14

08.08

Врио главы ДНР Ян Гагин предупредил, что украинская сторона сконцентрировала группировки близ Авдеевки и Угледара для удара на этих направлениях. «Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас они [ВСУ] рассматривают перспективным именно донецкое направление. ВСУ сконцентрировали достаточно серьезные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении», — уточнил он.

08.03

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем поздравлении с Днем России заявил, что республика получила новую жизнь в составе России.
«Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплоченность и взаимовыручка народов огромной страны. Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности - Луганщина без преувеличения получила новую жизнь. И нет никаких сомнений, что мы обязательно превратим нашу Республику в преуспевающий и самодостаточный регион России», — говорится в поздравлении.

08.01

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию 474-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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