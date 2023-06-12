Боррель связал возможность начала переговоров по Украине с выборами в США

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, 12 июня, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине «вряд ли начнутся до президентских выборов в США», запланированных на 2024 год.
По его оценкам, президент РФ Владимир Путин якобы ждет результатов американских выборов. «До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — сказал Боррель в эфире радиостанции Odna Cero.
«Если бы я был другом Путина, как китайцы, я бы сказал ему, что он совершил огромную ошибку, исправьте ее как можно скорее. Этого мы ожидаем от Китая», — добавил он.
«Под ядерным зонтиком Китая»
КНР, согласно договоренностям между Пекином и Киевом, дает Украине защиту от применения в отношении нее ядерного оружия — с таким утверждением выступил, в свою очередь, премьер-министр Японии Фумио Кисида:
«Отвечая на вопрос, защищена ли Украина «ядерным зонтиком», я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной [в 2013 году] об эффективном сотрудничестве.
В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия», — пояснил он.
О чем Янукович договорился с Си Цзиньпином
Действительно, в декабре 2013-го по итогам визита занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича и его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином было обнародовано заявление «о дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства», напоминает ТАСС.
Из этого документа следует, что «Китай обязуется ни при каких условиях не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против Украины как государства, не обладающего ядерным оружием».
При этом Пекин подтвердил предоставление Киеву гарантий безопасности в том случае, «если Украина станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии».
«Бессмысленные переговоры»
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией, Индонезией и ЮАР.
Он отверг в принципе любой переговорный процесс между сторонами. «Для этого вообще не существует ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», — отметил Подоляк.
По его мнению, переговоры по разрешению украинского кризиса стали бы «бессмысленными, опасными и убийственными для Украины и Европы».
В свою очередь, 11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на отсутствие даже «хлипкого фундамента» для начала переговоров с Украиной.
«Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — констатировал представитель Кремля.
Напомним, переговорный процесс между Москвой и Киевом остановился прошлой весной. Последний очный раунд состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле — его итоги называли «прорывом», но в апреле диалог зашел в тупик.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры возобновятся при возврате всех территорий, утраченных после начала специальной военной операции.