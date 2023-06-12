Боррель связал возможность начала переговоров по Украине с выборами в США

По мнению главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, переговоры по урегулированию украинского конфликта «вряд ли начнутся до президентских выборов в США», которые намечены на 2024 год. Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы «ждет результатов» голосования. На этом фоне Пекин предоставляет Киеву гарантии безопасности, защищая Украину от потенциального ядерного удара, утверждает японский премьер Фумио Кисида. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, 12 июня, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине «вряд ли начнутся до президентских выборов в США», запланированных на 2024 год.

По его оценкам, президент РФ Владимир Путин якобы ждет результатов американских выборов. «До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — сказал Боррель в эфире радиостанции Odna Cero.

«Если бы я был другом Путина, как китайцы, я бы сказал ему, что он совершил огромную ошибку, исправьте ее как можно скорее. Этого мы ожидаем от Китая», — добавил он.

«Под ядерным зонтиком Китая»

КНР, согласно договоренностям между Пекином и Киевом, дает Украине защиту от применения в отношении нее ядерного оружия — с таким утверждением выступил, в свою очередь, премьер-министр Японии Фумио Кисида:

«Отвечая на вопрос, защищена ли Украина «ядерным зонтиком», я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной [в 2013 году] об эффективном сотрудничестве.

В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия», — пояснил он.

О чем Янукович договорился с Си Цзиньпином

Действительно, в декабре 2013-го по итогам визита занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича и его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином было обнародовано заявление «о дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства», напоминает ТАСС.

Из этого документа следует, что «Китай обязуется ни при каких условиях не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против Украины как государства, не обладающего ядерным оружием».

При этом Пекин подтвердил предоставление Киеву гарантий безопасности в том случае, «если Украина станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии».

«Бессмысленные переговоры»

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией, Индонезией и ЮАР.

Он отверг в принципе любой переговорный процесс между сторонами. «Для этого вообще не существует ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», — отметил Подоляк.

По его мнению, переговоры по разрешению украинского кризиса стали бы «бессмысленными, опасными и убийственными для Украины и Европы».

В свою очередь, 11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на отсутствие даже «хлипкого фундамента» для начала переговоров с Украиной.

«Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — констатировал представитель Кремля.

Напомним, переговорный процесс между Москвой и Киевом остановился прошлой весной. Последний очный раунд состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле — его итоги называли «прорывом», но в апреле диалог зашел в тупик.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры возобновятся при возврате всех территорий, утраченных после начала специальной военной операции.