«Друг Сильвио». Берлускони скончался в Милане на 87-м году жизни

Ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет в родном Милане. Он четырежды возглавлял правительство страны в период с 1994 по 2011 годы, являясь рекордсменом по времени пребывания на посту премьер-министра. Политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза, у него развилась легочная инфекция. 9 июня Берлускони в очередной раз госпитализировали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, четыре раза возглавлявший правительство страны, умер на 87-м году жизни. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщила газета Corriere della Sera.

В начале апреля 2023 года после госпитализации с воспалением легких стало известно, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза, на фоне которого развилась легочная инфекция. В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони пролежал тогда в миланской клинике «Сан-Раффаэле» более месяца, и был вновь госпитализирован 9 июня, напоминает ТАСС.

Берлускони — основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия», он четыре раза возглавлял правительство страны: в 1994—1995, 2001—2005, 2005—2006 и 2008—2011 годах. Ему также принадлежит феноменальный рекорд: основав партию в январе 1994-го, Берлускони уже через два месяца вместе с ней выиграл парламентские выборы.

По времени пребывания на посту премьер-министра Берлускони является рекордсменом, а если учитывать королевство Италию, то его обходят лишь Бенито Муссолини и Джованни Джолитти.

close Сильвио Берлускони проводит пресс-конференцию, объявив о начале своей политической карьеры, Рим, Италия, 1993 год Президента «Милана» Сильвио Берлускони несут на плечах игроки «Милана» после победы в чемпионате Италии 1988 года на миланском стадионе «Сан-Сиро» Актер Сильвестр Сталлоне (слева), Сильвио Берлускони (в центре) и его сын Пьер Сильвио Берлускони в боксерских перчатках в Милане, Италия, 1993 год Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время ланча на открытом воздухе в резиденции Завидово, 2003 год Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент США Джорд Буш-младший на ранчо Буша в Кроуфорде, штат Техас, 2008 год Полную галерею можно посмореть

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Берлускони родился в Милане 29 сентября 1936 года, его семья жила в неблагополучном, грязном, криминализованном рабочем квартале у железнодорожных путей. Шестилетний Сильвио застал ковровые бомбардировки города после того, как Италия при Муссолини вступила во Вторую мировую войну в качестве союзника гитлеровской Германии.

В Милане погибли до 2 тыс. местных жителей, были разрушены 14 тыс. зданий. Весной 1943-го семья Берлускони эвакуировалась в близлежащий южный кантон Швейцарии, его отцу-антифашисту было опасно показываться на родине.

По поводу этого эпизода биографии Берлускони в феврале 2023 года у него завязалась заочная дискуссия с президентом Украины Владимиром Зеленским. Экс-премьер Италии был раздражен и оскорблен утверждениями украинского лидера о том, что дом Берлускони якобы «никогда не бомбили».

«Что знает этот синьор [Зеленский] обо мне? Ничего он не знает! Я ребенком пережил бомбардировки», — сказал Берлускони. По его словам, однажды бомба упала на его улице и после этого семья приняла решение покинуть город.

Берлускони ранее заявлял, что «негативно оценивает действия» Зеленского, который «поверг свою страну в войну, хотя было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса».

В окружении итальянского политика говорили, что он обеспокоен эскалацией конфликта на Украине и стремится к миру.

Миллиардер из трущоб

В 1954 году Берлускони поступил на юридический факультет Миланского университета. Будучи студентом, начал зарабатывать себе на жизнь — торговал хозяйственными товарами, писал курсовые работы для других студентов.

Тогда же Сильвио увлекся творческой деятельностью: был фотографом на свадьбах и похоронах, торговал пылесосами, вёл концерты, играл на контрабасе, пел на круизных судах и в ночных клубах, организовывал игры и был аниматором на борту, водил экскурсии для туристов по портовым городам. Нашел время прослушать курс сравнительного правоведения в Сорбонне.

В 1961 году с отличием окончил университет. За дипломную работу по проблемам правового регулирования рекламного бизнеса ему была присуждена премия в размере 2 млн лир.

Первое постоянное рабочее место Берлускони получил в 1957 году в строительной фирме Immobiliare costruzioni. Первую сделку по продаже недвижимости Берлускони заключил в 1961-м.

Дебютировав в итальянской политике в возрасте 57 лет, Сильвио Берлускони стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства. Один из самых богатых людей Италии, страховой магнат, собственник банков и СМИ, он был владельцем контрольного пакета акций компании Fininvest и ФК «Милан».

По версии Forbes, в 2005 году Берлускони с состоянием в $12 млрд находился на 25 месте в рейтинге самых богатых людей мира.

Итальяно-российские отношения занимали важную роль во внешней политике Берлускони. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, еще при знакомстве в 2001 году ему понравилось то, что «Берлускони первым делом стремится установить личный контакт с партнером по переговорам и лишь затем переходит к деловому обсуждению». Позднее российский лидер неоднократно называл Берлускони своим другом.