«Необходимый правовой статус и соцпакет». «Ахмат» первым подписал контракт с Минобороны РФ

Первый контракт, определяющий деятельность добровольческих формирований в зоне СВО, подписали отряд «Ахмат» и Минобороны России. Ранее глава ведомства Сергей Шойгу издал приказ, который обязал добровольческие объединения подписать соответствующие контракты с Министерством обороны до 1 июля. Это придаст им «необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации обеспечения и выполнения задач», следует из документа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны России и отряд «Ахмат» подписали первый контракт, определяющий деятельность добровольческих формирований в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС в понедельник, 12 июня.

«В рамках реализации приказа министра обороны РФ об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат», — сообщили в ведомстве, уточнив, что документ подписали замначальника Генштаба ВС РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

«Сегодня в зоне проведения специальной операции совместно с подразделениями ВС РФ принимают участие достаточно большое количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований.

Надеюсь, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», — сказал Ким.

По его мнению, соответствующий приказ позволит повысить эффективность применения добровольческих формирований. В свою очередь, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отметил, что подразделение изначально формировалось непосредственно под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Данное подразделение за эти год и три месяца непосредственно через себя подготовило и направило тысячи и десятки тысяч добровольцев на передовую. Эти добровольцы приходили на фронт и непосредственно сражались плечом к плечу с другими подразделениями», — подчеркнул он.

Принятое решение является основополагающим и «по сути своей сделает так, что добровольческие подразделения и ВС РФ будут уравнены с точки зрения соцпакета и обеспечения», считает Алаудинов.

Согласно приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, аналогичные контракты должны быть подписаны до 1 июля со всеми добровольческими формированиями, принимающими участие в СВО. Это придаст им «необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации обеспечения и выполнения задач», указали в ведомстве.

Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не намерен подписывать контракт с Министерством обороны РФ. По его словам, «ЧВК абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему», а также «согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным».

Добавим, 10 июня замглавы Минобороны Николай Панков сообщил, что в текущем месяце более 13,5 тыс. человек поступили на службу по контракту — это втрое превышает показатель апреля 2023 года. Он также отметил рост числа граждан, желающих вступить в добровольческие объединения, количество которых составляет более 40.

Кто может стать контрактником

Заключить контракт на военную службу могут граждане РФ или иностранцы старше 18 лет, имеющие основное общее образование и годные по состоянию здоровья. Для определения состояния здоровья нужно пройти медосмотр в военкомате.

Контракт заключается на один год, три года или пять лет. Физическая подготовка граждан, поступающих на военную службу по контракту, оценивается по результатам выполнения минимальных требований по выносливости. Нормативы зависят от возраста.

Контракт о прохождении военной службы заключается между гражданином и должностным лицом-командиром, подписывающим контракт от имени РФ, по прибытии кандидата в воинскую часть.

При заключении контракта о прохождении военной службы, подписанному не ранее 21 сентября 2022 года (когда в РФ была объявлена частичная мобилизация — «Газета.Ru») и на срок не менее года, полагается единовременная выплата в 195 тыс. рублей.

Военнослужащие по контракту, находящиеся в зоне специальной военной операции на Украине, получают денежное довольствие в соответствии со своим воинским званием и должностью. Так, минимальное денежное довольствие рядового в зоне СВО составляет 204 тыс. руб., командира отделения — 232 тыс. руб., заместителя командира взвода — 242 тыс. руб. в месяц.

В учебной части военнослужащие, подписавшие контракт, находятся от двух недель до трех месяцев в зависимости от их военно-учетной специальности. Только после этого они могут быть направлены для выполнения задач в зоне проведения спецоперации, отмечает портал «Объясняем.рф».

Призыв по мобилизации

Напомним, на прошлой неделе в Минобороны РФ предложили внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации. В ведомстве считают необходимым оповещать мобилизованных в том числе через СМС-рассылку, следует из проекта постановления.

Эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество, говорится в документе.

В апреле в России приняли закон об электронных повестках, который среди прочего предусматривает создание реестра воинского учета и ограничения для тех, кто уклоняется от призыва на военную службу.

В середине мая, как сообщали в Минобороны, «украинские провокаторы начали рассылать электронные письма, в которых содержатся фейковые сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения данных».

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, а в конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек. Указа главы государства о завершении мобилизации не было.