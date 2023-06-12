«Плавный переход к многополярности или период нестабильности». Какое будущее ждет Запад

Западным странам в перспективе предстоит адаптироваться к значительным изменениям в мироустройстве, полагает основатель и президент Глобального института будущего Чандран Наир. По его оценкам, переоценка международных отношений в том виде, в котором они существовали прежде, практически неизбежна — возникает более многополярный экономический порядок, меняющий геополитические союзы, дипломатию и баланс сил в международных институтах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Западу следует приготовиться к «расплате» в виде невозможности навязывать свое «лидерство» всему миру в будущем — такое мнение в колонке для The National Interest выразил Чандран Наир, основатель и президент Глобального института будущего, базирующегося в Гонконге.

«Эта расплата поставит под сомнение укоренившиеся убеждения и структуры, которые поддерживали господство Запада на протяжении последних нескольких сотен лет.

Конечным итогом станет значительная переоценка международных отношений в том виде, в которым мы их знаем», — полагает он. По его оценкам, отказ от признания этих изменений и попытки противиться им могут поставить под угрозу не только сам Запад, но и стабильность во всем мире.

«Будущих конфликтов можно избежать, если воспринимать этот период изменений как возможность построить более равноправный мир», — считает эксперт.

В числе факторов смены мироустройства Наир указал на исчезновение западной монополии на информацию благодаря развитию технологий. «Если раньше Запад мог трактовать историю в нужном ключе, подавая себя «в качестве родоначальника современной цивилизации и благостной направляющей силы», теперь интернет и соцсети позволяют миру не ограничиваться западной интерпретацией событий», — говорится в материале.

Так, президент Глобального института будущего назвал односторонним освещение украинского конфликта. По его мнению, западные СМИ регулярно упускают из виду национальные и региональные геополитические сложности в истории российско-украинских отношений и расширения НАТО в Европе.

Автор также прогнозирует переоценку «основанного на праве» международного порядка, поскольку западные страны сами поставили под вопрос его законность. Кроме того, мир движется к «свержению западной финансовой надстройки», отмечается в публикации.

«Способность США и их союзников замораживать и даже конфисковать резервы суверенных государств — Афганистана, Венесуэлы, России — потрясла весь мир», — пишет Наир.

Он отметил, что в мировой экономике происходит дедолларизация: доля американской валюты в международных резервах снизилась до 47% в прошлом году по сравнению с 73% в 2001-м. Кроме того, страны ищут альтернативы системе SWIFT.

«По мере усиления влияния стран со стабильными валютами возникает более многополярный экономический порядок, меняющий геополитические союзы, экономическую дипломатию и баланс сил в международных институтах.

Это изменение может предоставить развивающимся странам большую гибкость в управлении своими валютами и денежно-кредитной политикой и ограничить возможности Запада в одностороннем порядке вводить санкции. Более того, страны БРИКС недавно превзошли G7 по объему ВВП, что свидетельствует о перераспределении экономической мощи и намекает на будущее сотрудничества в области торговли, инвестиций, инфраструктуры и помощи в целях развития», — следует из текста.

По мнению аналитика, все перечисленные причины наряду с «заметным падением доверия к западной прессе» и «разоблачением миротворчества» стран Запада свидетельствуют о том, что «мир больше не такой, каким он был после окончания холодной войны».

«Какое будущее ждет Запад — плавный переход к многополярности или период нестабильности и потенциального конфликта — во многом будет зависеть от того, как политики отреагируют на эти тенденции.

Былые дни кончились, у Запада просто больше нет политической и финансовой мощи, которой он обладал, не говоря уже о международной легитимности. Странам Запада следует адаптироваться к этим изменениям вместо того, чтобы упорно настаивать на своем», — заключил он.

Добавим, что среди россиян преобладают негативные оценки в отношении США, ЕС и Украины. Доля таких оценок незначительно возросла за последние месяцы, вместе с тем молодежь по-прежнему относится к этим странам заметно лучше, фиксируют социологи.

При этом больше половины опрошенных считают, что России все-таки нужно налаживать отношения со странами Запада.

Положительные оценки преобладают в отношении Китая и Ирана. Близкими друзьями России респонденты считают Белоруссию, КНР и Индию, которая потеснила Казахстан и Армению, наиболее враждебно настроенными — США, Великобританию и ФРГ. Восприятие последней как недружественной значительно возросло за последний год.