В Осло признали отсутствие признаков вмешательства РФ и КНР в события вокруг Ирана

Признаки якобы вмешательства Китая или России в события на Ближнем Востоке не фиксируются. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Торе Сандвик в интервью Bloomberg.

«Нет никаких признаков того, что Китай или Россия вмешаются в события на Ближнем Востоке», — сказал он.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что США сами признали отсутствие у них сведений о расширении Россией обмена разведывательной информацией и военного сотрудничества с Ираном.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее Путин заявил, что Россия остается верным другом Ирана.