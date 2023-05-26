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Политика

Военная операция на Украине. День 457-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции ВС РФ на Украине — 457-й день

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Андрей Рубцов/ТАСС
В Краснодаре прогремел взрыв, повреждена кровля здания, Telegram-канал Shot опубликовал кадры с обломками беспилотника. С утра ВСУ обстреливают Грайворонский городской округ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Гладков. По его словам, есть повреждения домов, но жертв и пострадавших нет. Депутат Картаполов предложил создать в регионах объединенный штаб, координирующий работу силовиков по охране границы с Украиной. Япония расширила санкции против России, сообщили в японском МИДе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:23

Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что размещение российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии только «повысит градус напряженности» на фоне конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что в Японии, как в единственной стране, которая пережила ядерные бомбардировки, считают угрозу применения ядерного оружия абсолютно недопустимой.

8:19

Кадры взрыва в Краснодаре:

8:14

Оперштаб Краснодарского края подтвердил ТАСС, что в районе улицы Морская в Краснодаре произошел взрыв.

В результате одно из зданий повреждено. Предварительно, пострадавших нет.

«По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04:17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морская, 54/2», — говорится в сообщении.

На место были отправлены экстренные службы. Возгорание на текущей момент также отсутствует.

Telegram-канал SHot публикует слова очевидицы происшествия. По ее словам, среди ночи прозвучало два громких взрыва, в ближайшей пятиэтажке ударной волной выбило стекла.

«Также девушка говорит, что рядом с местом падения БПЛА были обнаружены некие «кассеты с шариками и иголочками». На месте работают экстренные службы. Предположительно, БПЛА метил в вышку сотовой связи на Морской улице», — говорится в посте.

8:03

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, связанных со спецоперацией на Украине.

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