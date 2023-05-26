Военная операция на Украине. День 457-й

8:14

Оперштаб Краснодарского края подтвердил ТАСС, что в районе улицы Морская в Краснодаре произошел взрыв.

В результате одно из зданий повреждено. Предварительно, пострадавших нет.

«По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04:17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морская, 54/2», — говорится в сообщении.

На место были отправлены экстренные службы. Возгорание на текущей момент также отсутствует.

Telegram-канал SHot публикует слова очевидицы происшествия. По ее словам, среди ночи прозвучало два громких взрыва, в ближайшей пятиэтажке ударной волной выбило стекла.

«Также девушка говорит, что рядом с местом падения БПЛА были обнаружены некие «кассеты с шариками и иголочками». На месте работают экстренные службы. Предположительно, БПЛА метил в вышку сотовой связи на Морской улице», — говорится в посте.