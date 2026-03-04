Размер шрифта
«Двойные стандарты»: в Госдуме прокомментировали заявление МОК

Депутат Журова: МОК сам себя загнал в угол, допустив политические манипуляции
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Государственной Думы Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что спортсменов США и Израиля нельзя отстранять из-за военной операции в Иране. Олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте не считает, что это прямо указывает на скорое возвращение России в международные соревнования с флагом и гимном, но может способствовать ускорению процесса.

«О скором возвращении России сейчас, пока не предприняты никакие действия, говорить нельзя. Это, конечно, двойные стандарты. Но они же не высказались, что при этом не вернут Россию. Пока обвинять МОК в том, что он этого не сделает, преждевременно. Но после таких заявлений он должны дать надежду нашим спортсменам, потому что сам себя же загнал в угол тем, что их дал ряду стран использовать себя для их политических манипуляций», — считает Журова.

Россия была отстранена МОК от международных соревнований в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине. Президент МОК на тот момент обвинил Владимира Путина в нарушении олимпийского перемирия. В то же время операция США и Израиля в Иране также началась в момент действия такого перемирия.

Ранее в России оценили победу американки Лью на ОИ-2026.

 
