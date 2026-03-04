Джима Керри заменил клон? Что произошло с актером и почему все заговорили о его двойнике

Джим Керри: сколько ему лет, как изменилась его внешность, карьера и личная жизнь актера

Долгожданный выход в свет Джима Керри на премии «Сезар» обернулся скандалом. Фанаты звезды не узнали своего кумира — настолько изменилась его внешность. В сети начали появляться конспирологические теории, что якобы на мероприятии был его двойник. Представители Керри всячески опровергают эти слухи. «Газета.Ru» выяснила, как изменился Джим Керри, что с ним произошло и почему фанаты уверены, что звезду «Маски» убили еще несколько лет назад.

Откуда взялись слухи о двойнике Джима Керри

В конце февраля Джим Керри впервые за долгое время вышел в свет. 64-летний актер получил почетную премию «Сезар» на 51-й церемонии вручения награды во Франции. Для звезды «Маски» событие было настолько важным, что он восемь месяцев готовил благодарственную речь на французском языке, как позже рассказал генеральный представитель премии Грегори Колье.

Однако после публичного появления Керри в Сети начали распространяться слухи, что на сцену вышел не настоящий актер, а его сильно загримированный двойник. Первым эту версию озвучил мейкап-артист Алексис Стоун, заявивший, что именно он перевоплотился в Керри на мероприятии. В подтверждение своих слов Стоун опубликовал в соцсети фото с маской в виде лица комика, зубным протезом и черным париком. Пост визажиста наделал много шума, в комментариях к нему отметилась даже известная актриса Меган Фокс.

«Я больше не выдержу стресса, мне нужно понять, правда это или нет», — написала она.

Пользователи соцсетей принялись находить «очевидные изменения» во внешности Керри: якобы у него другая форма лица, мимика и даже цвет глаз. Конспирологи тут же вспомнили, что актер почти не появлялся на экранах с 2017 года.

Родилась теория, что настоящего Керри убили еще в период между 2015 и 2017 годами, а публике показывают искусно созданного двойника.

Теория о клоне звезды получила настолько широкую огласку, что организаторам пришлось официально опровергать слухи. Грегори Колье назвал их нелепыми и не стоящими внимания. Подтвердила личное присутствие Керри на «Сезаре» и его агент Марли Лесли.

Впрочем, изменениям во внешности Керри нашлись прозаичные объяснения. По мнению пластического хирурга Любови Гауэр, актер сделал верхнюю и нижнюю блефаропластику. Эксперт считает, что хирургическое вмешательство было недавно, поэтому лицо Джима выглядит немного неестественно.

Помимо этого, врач-офтальмолог Ильсина Шаязданова предположила, что Джим Керри мог использовать цветные линзы, имплантировать искусственную радужку или провести ее депигментацию.

Был бездомным, работал уборщиком: с чего начинал будущий актер

Детство Джима Керри было полно лишений и проблем. Он был четвертым ребенком в семье, жившей в крайней нужде, и рано узнал, что такое тяжелый труд и безденежье.

Джеймс Юджин Керри родился 17 января 1962 года в канадском городе Ньюмаркет, провинция Онтарио. Его отец Перси был саксофонистом-самоучкой и бухгалтером, мать Кэтлин — певицей, а позже домохозяйкой. Пара растила еще троих детей, кроме Джима: дочерей Пэт и Риту и сына Джона.

Кэтлин страдала ипохондрическим синдромом — она постоянно приписывала себе симптомы разных болезней, и окружающие считали, что она не в себе. Когда Джиму исполнилось 14 лет, отца уволили с работы, и семья переехала в Скарборо, пригород Торонто. Там Перси устроился охранником на фабрику.

Джиму с сестрами и братом после школы приходилось мыть на предприятии полы и унитазы.

Позже, когда семья решила бросить эту работу, им пришлось некоторое время жить в автофургоне «Фольксваген». В интервью газете The Hamilton Spectator Керри признавался, что если бы его карьера в шоу-бизнесе не заладилась, он по-прежнему работал бы на заводе.

Спасением для мальчика стало умение смешить людей. С детства он обожал кривляться, пародировал Брежнева и Джека Николсона, веселил одноклассников. В 11 лет он даже послал на популярное телешоу 80 своих пародий, но ответа не получил. В 15 лет отец привел его в комедийный клуб Yuk Yuk's в Торонто. Первое выступление оказалось провальным — юного комика освистали, и он не выходил на сцену два года.

Только в 1979 году Керри решился повторить попытку и на этот раз добился успеха. В феврале 1981 года он стал местной знаменитостью, а критик газеты Toronto Star назвал его «настоящей звездой, выходящей в свет».

Актер Джим Керри в 1984 году Robert Landau/Global Look Press

Как Джим Керри стал звездой: знаковые роли актера

В начале 1980-х Керри переехал в Лос-Анджелес и начал выступать в знаменитом «Комедийном магазине» (главном клубе американских юмористов в 1980-х). Там его заметил комик Родни Дэнджерфилд и предложил открывать свои выступления. Керри пробовался в программу Saturday Night Live (вечернюю юмористическую передачу на канале NBC, одну из самых рейтинговых в истории телевидения США), но безуспешно (ведущим он стал гораздо позже — в 1996 и 2011 годах).

Его первый кастинг в кино сложился неудачно. Зато Керри становился все более популярным у публики и в конце концов получил роль в детском сериале на телевидении. Казалось бы, жизнь налаживается. Актер даже перевез в Лос-Анджелес своих родителей. Но спустя несколько месяцев проект был закрыт, а Керри впал в депрессию. Однако связи в мире телевидения помогли ему вернуться к работе.

Прорыв в кино случился в 1993 году, когда Керри снялся в малобюджетном фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» . Он также выступил в роли сценариста и придумал необычный образ главного героя. Фильм имел в прокате большой успех – сборы составили около $100 млн. Несмотря на популярность, критики с насмешкой отнеслись к фильму и актерской работе Керри.

Джим Керри в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», (1993, 1995) Warner Bros.

Затем были роли в фильмах «Маска» и «Тупой и еще тупее» , ставших хитами, а Керри прославился своим неподражаемым стилем — гипертрофированной мимикой, пластичностью и умением перевоплощаться буквально на глазах.

После артист снялся в фильмах «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа» , «Лжец, лжец» , «Гринч — похититель Рождества» , «Брюс Всемогущий» .

Актер Джим Керри в фильме «Гринч — похититель Рождества» (2000) imago stock&people/United Archives/Global Look Press

Но Керри мечтал доказать, что ему даются не только образы «придурков», но и серьезные драматические роли. Работа в фильме «Шоу Трумана» принесла артисту «Золотой глобус». Следом он получил вторую награду за роль Энди Кауфмана в фильме «Человек на Луне» .

Одной из самых сильных драматических работ Джима Керри считается «Вечное сияние чистого разума» , где его партнершей стала Кейт Уинслет. Джим филигранно сумел передать глубокую уязвимость, любовь и боль расставания. Картину высоко оценили зрители и кинокритики, удостоив ее премии «Оскар».

Актер Джим Керри в фильме «Вечное сияние чистого разума» (2004) Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

В 2020-х годах Керри озвучил злодея доктора Роботника в фильмах «Соник в кино», «Соник 2» и «Соник 3» . В 2022 году он заявил, что, вероятно, уходит на покой, но ради «Соника 3» согласился вернуться, пошутив, что ему «нужны деньги».

Что известно о личной жизни Джима Керри

Несмотря на блестящую карьеру в кинематографе, Джим Керри не обрел счастья в личной жизни.

«Я не верю в эти сказки про вечную любовь. Десять лет с одним и тем же человеком – более чем достаточно. За десять лет ты можешь подарить очень много любви», — говорил Джим Керри в одном из интервью.

В 1987 году он женился на официантке Мелиссе Уомер, которая родила ему дочь Джейн Эрин. Брак продлился до 1995 года и закончился разводом — актер выплатил бывшей жене $7 млн.

Джим Керри c Мелиссой Уомер и дочерью Джейн, 1991 год Richard Perry/Getty Images

После развода у звезды комедийных фильмов началась тяжелая депрессия, он принимал антидепрессанты, но они не помогали. Керри решил бороться с болезнью при помощи спорта и витаминов, и этот подход оказался для него эффективнее.

Второй брак Джима с партнершей по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли продлился всего 10 месяцев. Позже у актера были романы с Рене Зеллвегер, фотомоделью Дженни Маккарти (отношения продлились пять лет) и мимолетные связи с другими женщинами.

Джим Керри и Лорен Холли, 1997 год ZUMAPRESS/Global Look Press

В 2012 году у Керри начались отношения с 28-летней Катрионой Уайт. Пара расставалась и сходилась вновь, и роман закончился трагически: в сентябре 2015 года бывшая возлюбленная артиста покончила с собой из-за расставания с Джимом. Они прекратили отношения за неделю до ее гибели.

В предсмертной записке, найденной полицией, Уайт написала: «Я провела три дня в неверии, что ты не здесь. Я могу продолжать жить с разбитым сердцем и попытаться сложить все части обратно. Я бы могла, просто на этот раз у меня нет желания».

Джим Керри и Катриона Уайт, 2015 год ZUMAPRESS/Global Look Press

После смерти девушки ее бывший муж Марк Бертон и мать подали на Керри в суд, обвиняя актера в том, что он использовал богатство и статус для незаконного получения и распространения рецептурных лекарств, которые могли способствовать смерти Катрионы. Также они утверждали, что Керри якобы скрывал от Уайт наличие у него инфекций, передающихся половым путем: гепатита А, герпеса и хламидиоза. Актер все обвинения категорически отверг. Оба иска были отклонены судом в 2018 году, и дальнейших разбирательств не последовало.

Дочь Керри Джейн пошла по стопам отца в творчестве — выступала со своей рок-группой. В 2009 году она вышла замуж и родила сына Джексона Райли, но брак распался через девять месяцев. Сейчас Керри любит проводить время с внуком и часто берет его с собой на разные мероприятия — недавно он появился с ним на церемонии «Сезар».