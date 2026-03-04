Олимпийская чемпионка Лью заявила о желании выступить на Играх в 2030 году

Олимпийская чемпионка Алиса Лю хочет выступить на Олимпиаде в 2030 году

Американская фигуристка Алиса Лью, ставшая олимпийской чемпионкой по фигурному катанию на Играх-2026 в Италии, заявила о желании выступить на Олимпиаде 2030 года. Ее слова приводит NBC News.

«Мне нравится Франция. Да, я бы хотела», — сказала фигуристка.

Алиса Лью набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Серебряную медаль взяла фигуристка из Японии Каори Сакамото с результатом 224,90 (77,23 и 147,67). Бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

Российская фигуристка Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 и 141,64). Она стала единственной фигуристкой, которая пошла на четверной прыжок, однако не сумела с ним справиться и допустила падение.

Ранее в России оценили победу американки Лью на ОИ-2026.