Стало известно, что грозит Shaman после жалобы из-за псевдонима на английском

Певца Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) не привлекут к ответственности за псевдоним на английском языке. Об этом «Пятому каналу» заявила адвокат Елена Пономарева, комментируя новости о том, что общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах обратилась в прокуратуру с требованием проверить его на предмет нарушения закона о защите русского языка.

Адвокат подчеркнула, что псевдоним артиста зарегистрирован официально, поэтому нарушений в этом нет. Она предположила, что активистка таким способом решила привлечь к себе внимание.

«Это некий такой национальный момент, на который сейчас очень остро обращается внимание. Но я бы не стала, допустим, вот так вот сильно акцентировать. <…> Использует он этот псевдоним, он у него зарегистрирован, он имеет на то право», — отметила Пономарева.

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе нормативных актов Евгений Машаров до этого говорил, что англицизмы, которые зафиксированы в Словаре иностранных слов Российской академии наук, можно будет использовать на вывесках и после вступления в силу языковых требований с 1 марта. Он пояснил, что новый закон обязывает оформлять все вывески, указатели и информационные таблички на русском языке, однако заимствованные слова, официально вошедшие в языковую норму, не подпадают под ограничения.

Ранее Shaman ответил на обвинения в «осквернении» Байкала: «Красота в глазах смотрящего».