Британия может присоединиться к ударам по Ирану

The i Paper: Британия не исключает присоединения к ударам по Ирану

Великобритания не исключает присоединения к ударам по Ирану. Об этом сообщает портал The i Paper со ссылкой на источники.

Отмечается, что в настоящий момент у Британии нет планов по увеличению присутствия британских войск в регионе, однако «все варианты остаются открытыми». По данным издания, власти страны также рассматривают возможность военного сопровождения коммерческих судов при проходе через Ормузский пролив.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон наращивал силы на Ближнем Востоке в течение последних нескольких недель.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Британия должна была помочь Вашингтону в атаке на Иран.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц, Макрон и Стармер заявили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану.