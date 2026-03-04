Психолог предупредила о негативном влиянии нейросетей на детей

Чрезмерное использование технологий искусственного интеллекта в детском возрасте может негативно отразиться на развитии мыслительных процессов, рассказала «Газете.Ru» психолог Наталья Наумова. Она порекомендовала отказаться от ИИ для выполнения домашних заданий.

«Ребенку необходимо пользоваться нейросетями очень умеренно и лучше в присутствии взрослых. Ребенку важно развиваться, самому научиться анализировать информацию, собирать информацию из разных источников, делать вывод, писать рефераты, учиться, анализировать и так далее. Если же у нас ребенок полностью полагается на искусственный интеллект, то, к сожалению, свои навыки мыслительных операций не разовьет, да, и, соответственно, будет примитивно мыслить, станет легкой добычей мошенников. Здесь очень важно все-таки замечать, что ребенок развивается», — подчеркнула эксперт.

В развитии когнитивных функций помогают литература и математика, добавила Наумова.

«И ребенку необходимо тоже прилагать усилия для того, чтобы его мозг хорошо функционировал на протяжении всей его жизни. В детстве закладываются эти азы. И здесь важно не пренебрегать мыслительными операциями. Ребенку важно читать, считать, сопоставлять факты. Только тогда действительно можно добиться хорошего результата», — заключила она.

Ранее врач рассказала о главной опасности в питании современных детей.