Общество

Власти Мальты отказались эвакуировать экипаж атакованного российского газовоза

РИА: Мальта отказалась эвакуировать экипаж российского газовоза «Арктик Метагаз»
Власти Мальты отказалась эвакуировать экипаж атакованного российского газовоза «Арктик Метагаз». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российское посольство.

Дипломаты рассказали, что, по информации мальтийской стороны, инцидент произошел за пределами ее поисково-спасательной зоны. В связи с этим эвакуация экипажа терпевшего бедствие судна на территорию Мальты была признана находящейся вне ее компетенции.

Минтранс РФ сообщил, что 3 марта в Средиземном море, рядом с территориальными водами государства — члена Евросоюза, Республики Мальта, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке. Судно следовало из порта Мурманск с грузом, оформленным по всем международным правилам. По данным ведомства, атаку совершили с побережья Ливии с использованием безэкипажных катеров Украины. Все 30 членов экипажа, граждане России, были спасены.

В ведомстве подчеркнули, что произошедшее квалифицируется как акт международного терроризма и морского пиратства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в атаке ВСУ на российский газовоз увидели след страны НАТО.

 
