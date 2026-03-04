Россиянин покалечил пенсионерку в ответ на просьбу убрать машину

В Тверской области задержали 46-летнего предпринимателя, который сломал руку 59-летней пенсионерке в ответ на просьбу убрать машину с места уборки снега. Об этом сообщает УМВД по Тверской области.

Инцидент произошел в деревне Лукино Калининского района. Женщина выгуливала собаку и заметила автомобиль, припаркованный в зоне, где должна была проходить уборка снега. Она сделала замечание и попросила переставить машину.

В ответ водитель схватил пенсионерку за рукав, оттащил к авто и придавил ее дверью, сломав предплечье. Потерпевшей потребуется операция и длительное восстановление. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

До этого в Астрахани бездомный мужчина избил пенсионерку ради кражи ее сумки. Преступника спугнул мужчина, который вышел из проезжавшего мимо автомобиля. По подозрению в нападении задержали местного жителя, его доставили в отдел полиции. На допросе мужчина во всем признался и сообщил, что ему нужны были деньги на алкоголь.

