Ульянов предупредил о последствиях нарушения целостности АЭС «Бушер» в Иране

Ульянов спрогнозировал серьезные последствия при повреждении АЭС «Бушер» в Иране
Евгений Одиноков/РИА Новости

Взрывы происходят буквально в километрах от линии физзащиты атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране, заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат высказался о ситуации на Ближнем Востоке в ходе заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

«Особую обеспокоенность вызывают те риски, которые американо-израильская агрессия уже создала для безопасности АЭС «Бушер». <...> Буквально в километрах от ее линии физзащиты звучат взрывы», — отметил Ульянов.

По его словам, возможное нарушение целостности данного ядерного объекта будет иметь катастрофические последствия. Представитель России выразил надежду, что США и Израиль осознают этот факт.

3 марта генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил об эвакуации сотрудников государственной корпорации с АЭС «Бушер» в Иране. Как сказал специалист, в данный момент в «этой зоне» находятся 639 человек.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Причиной послужило нежелание Тегерана отказываться от ядерных амбиций, заявил американский лидер Дональд Трамп. Многие города Исламской Республики, включая столицу, подверглись атакам. В ответ Иран выпустил ракеты и беспилотники по Израилю и авиабазам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что не располагают данными о разработке Ираном ядерного оружия.

 
