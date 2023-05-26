Корабль «Иван Хурс», который ранее атаковали беспилотники ВСУ, вернулся в Севастополь. Повреждений нет

Средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны «Иван Хурс», об атаке на который сообщали украинские военные 24 мая, зашел в Севастопольскую бухту. Видимых повреждений у корабля нет. Минобороны РФ подтверждало, что корабль в районе пролива Босфор атаковали морские БПЛА, они были уничтожены. Экипаж не пострадал.

Telegram-канал «Mash на волне» опубликовал видео захода российского среднего разведывательного корабля ближней, дальней морской и океанской зоны (судно связи) в бухте Севастополя. Видимых повреждений у корабля нет, он добрался до бухты самостоятельно, без буксиров.

Рано утром 24 мая три украинских морских беспилотника атаковали «Иван Хурс» в 140 км от пролива Босфор, сообщило Минобороны России.

«Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля»», — говорится в сообщении МО.

«Иван Хурс» проекта 18280 вошел в состав ВМФ России в июне 2018 года. Длина судна — 95 м, водоизмещение — 2,5 тыс. т, экипаж — 120 человек. Корабль вооружен четырьмя 14,5 мм морскими тумбовыми пулеметными установками МТПУ «Жало» и ПЗРК типа «Игла», «Верба».

Однако позднее украинская сторона опубликовала видео, на котором, предположительно, один из беспилотных катеров, который вел съемку с бортовой камеры, все-таки достигает цели. Возможно, он не сдетонировал при контакте с кораблем.

Отмечается, что «Иван Хурс» выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в территориальных водах Турции. Такая задача была поставлена после диверсии на «Северных потоках» в сентябре 2022 года и попытки теракта на «Южном потоке», который пресекла ФСБ.

Кроме того, вероятно, украинские военные использовали маршрут «зернового коридора», предусмотренного Черноморской продовольственной инициативой, для атаки на российский корабль. Так, украинские суда неизбежно проходят через пролив Босфор. Российская сторона при подписании «зерновой сделки» взяла на себя обязательство не атаковать эти корабли. Украинская сторона в свою очередь, после атаки на российские корабли в Севастополе с помощью беспилотных катеров 29 октября, 2 ноября обязалась не использовать маршрут в военных целях.

Российская сторона почти сразу после заключения продовольственного соглашения заявляла, что условия Москвы, утвержденные в меморандуме, не выполняются. Так, Москва требует переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT, запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, разморозить активы российских компаний и разблокировать логистику для поставок, необходимых РФ.

РФ дважды продлевала действие соглашения, несмотря на то, что условия Москвы выполнены не были. Инициатором продления договора дважды выступала Турция. Сейчас зерновая сделка работает до 17 июля, в МИД России заявили, что, если условия Москвы выполнены не будут, договоренность будет прекращена, ей придется искать альтернативу.