В Москве хозяина собаки накажут за покалеченного ею бобра

Москвич ответит за нападение своей гулявшей без намордника собаки на бобра

В Москве домашняя собака, гулявшая без поводка и намордника, растерзала бобра. За это накажут ее хозяина, сообщает Департамент природопользования Москвы.

Собака породы хаски напала на обыкновенного бобра, который занесен в Красную книгу Москвы как редкий и уязвимый в условиях города вид.

Инцидент произошел в районе Нагатинский затон на Москве-реке.

Межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. Инспекторы Департамента природопользования установили владельца собаки и возбудили дело по ч. 3 ст. 4.21 КоАП Москвы (уничтожение животных и растений, занесенных в Красную книгу города).

Теперь хозяину пса придется оплатить ущерб, причиненный окружающей среде в результате уничтожения охотничьих ресурсов.

«Департамент природопользования напоминает: при прогулке на зеленых территориях Москвы необходимо держать домашних животных на поводке. Активные питомцы могут напугать обитающих здесь зверей и птиц, разорить гнездо, нанести непоправимый ущерб дикой природе», — сообщается в Telegram-канале департамента.

