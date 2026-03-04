Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве хозяина собаки накажут за покалеченного ею бобра

Москвич ответит за нападение своей гулявшей без намордника собаки на бобра
Wikimedia Commons

В Москве домашняя собака, гулявшая без поводка и намордника, растерзала бобра. За это накажут ее хозяина, сообщает Департамент природопользования Москвы.

Собака породы хаски напала на обыкновенного бобра, который занесен в Красную книгу Москвы как редкий и уязвимый в условиях города вид.
Инцидент произошел в районе Нагатинский затон на Москве-реке.

Межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. Инспекторы Департамента природопользования установили владельца собаки и возбудили дело по ч. 3 ст. 4.21 КоАП Москвы (уничтожение животных и растений, занесенных в Красную книгу города).

Теперь хозяину пса придется оплатить ущерб, причиненный окружающей среде в результате уничтожения охотничьих ресурсов.

«Департамент природопользования напоминает: при прогулке на зеленых территориях Москвы необходимо держать домашних животных на поводке. Активные питомцы могут напугать обитающих здесь зверей и птиц, разорить гнездо, нанести непоправимый ущерб дикой природе», — сообщается в Telegram-канале департамента.

Ранее собака растерзала женщину, которая забрала ее с улицы.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!