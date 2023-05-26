«Я не вернусь — так говорил когда-то». Леву из «Би-2» записали в иноагенты

26 мая Минюст РФ пополнил список иноагентов, внеся в него солиста «Би-2» Леву (настоящее имя — Егор Бортник). На сайте ведомства поясняется, что он выступал против СВО на Украине и негативно высказывался в отношении России и органов власти. Бортник ранее утверждал, что он не является гражданином РФ. Сама группа сейчас находится в мировом турне. Выступая в США, в мае Лева публично осудил спецоперацию, а также написал в соцсетях, что не вернется в Россию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минюст России в пятницу вечером, 26 мая, внес в реестр лиц, выполняющих функции иностранных агентов, музыканта Егора Бортника, более известного как Лева из группы «Би-2».

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, Бортник «выступал против специальной военной операции на Украине.

Кроме того, солист рок-группы «негативно высказывался в отношении РФ, ее граждан и органов государственной власти», указали в Министерстве юстиции.

В реестр иноагентов также включены экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев, экономист Владислав Иноземцев, историк Сергей Чернышов, антрополог Александра Архипова, директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев, юристка Анна Пшеничная, журналистка Ирина Аллеман, «Общенародный союз возрождения России», основательница движения «Совета матерей и жен» Ольга Цуканова и сама эта организация, передает ТАСС.

«Я не вернусь»

Лева ранее заявил, что не намерен возвращаться в Россию. Один из подписчиков лидера «Би-2» спросил его в соцсетях, когда будут новые концерты группы в России.

«Я не вернусь в Россию», — написал тогда Бортник. В еще одном комментарии он заявил, что Россия «перечеркнула все свои достижения».

Тем самым солист группы подтвердил отмену концерта в московских «Лужниках», который планировался на 10 июня. Билеты ранее пропали из свободной продажи. Сообщалось, что поклонникам вернут деньги за уже приобретенные билеты.

В ноябре прошлого года рок-группа выпустила 11-й студийный альбом под названием «Аллилуйя». В него вошли 10 треков, в том числе «Пекло», «Депрессия», «Колыбельная» и «Я никому не верю», а также пять бонусных песен («Пылающий мир», «Волки», «Мосты», «Падал свет» и «Красота»).

«Би-2» сейчас находится в мировом турне, выступая в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Чикаго, Вашингтоне, Бостоне, Нью-Йорке и других городах.

Будучи на гастролях в США, в мае этого года Лева публично осудил СВО на Украине.

Добавим, что в прошлом году телеканал «Рен-ТВ» утверждал, что у участников «Би-2» нет российских паспортов. Так, в 2012 году Шура сообщил, что является гражданином Австралии и Израиля. В свою очередь, Лева говорил о наличии у него израильского паспорта.

«Расстояние и пространство»

Егор Бортник родился в Минске 2 сентября 1972 года. В 1985-м в детской театральной студии «Ронд» он познакомился с другим будущим основателем группы «Би-2» — Александром Уманом (Шура).

Лева и Шура создали коллектив «Братья по оружию», который позже сменил название на «Берег Истины», а затем «Би-2». Выступая с концертами, коллектив объездил всю Белоруссию.

В 1991 году Лева вслед за Шурой переехал в Израиль. Бортник служил в израильской армии. После того, как Шура в конце 1993 года уехал к родственникам в Австралию, группа «Би-2» фактически распалась почти на пять лет. Но в феврале 1998-го Лева также перебрался в Австралию, где коллектив воссоединился.

В сентябре 1999-го Лева и Шура приехали в Россию, где группа «Би-2» начала активную концертную деятельность.

В 2000 году Лева снялся в фильме Алексея Балабанова «Брат-2», а «Би-2» приняла участие в создании саундтрека к нему. Песня «Полковнику никто не пишет» сделала группу знаменитой.