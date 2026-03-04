Размер шрифта
Украинские врачи брали взятки за ВИЧ в анализах военнообязанных

В Днепре девятерых медиков обвинили в подделке справок о ВИЧ для уклонистов
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

В украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровск) группа медиков получала незаконную прибыль, выдавая мужчинам призывного возраста фиктивные справки о выявленном у них вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщается на сайте полиции Украины.

Обвинения предъявлены сотрудникам военно-врачебной комиссии (ВВК) одного из районных территориальных центров комплектования (РТЦК, аналог военкомата) в Днепре и их коллегам из местного центра профилактики СПИД. В общей сложности по делу проходят девять фигурантов.

По версии следствия, медики фальсифицировали анализы крови своих клиентов и вносили в электронную информационную систему «Мониторинг социально значимых болезней» данные о том, что они являются ВИЧ-инфицированными. На этом основании мужчин признавали негодными к воинской службе, освобождали от мобилизации и снимали с военного учета, после чего они получали возможность покинуть страну

Киберполиция Днепропетровской области и следователи из Днепра установили, что по этой схеме смогли уклониться от мобилизации как минимум 15 военнообязанных граждан Украины.

Проблемы с уклонением от мобилизации и дезертирством в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в последнее время достигли такого масштаба, что глава минобороны страны анонсировал привлечение иностранцев к их решению.

Ранее на Украине призвали разрешить мобилизованным писать завещания перед отправкой на фронт.

 
