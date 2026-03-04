Размер шрифта
Армия

Названо число уничтоженных США иранских военных кораблей

Генерал Кейн: США уничтожили более 20 военных кораблей Ирана
Reuters

США с начала операции против Ирана уничтожили более двух десятков военных кораблей Исламской Республики, включая подводную лодку. Об этом журналистам сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Дэн Кейн, пишет РИА Новости.

«Мы уничтожили более 20 иранских кораблей, включая, в дополнение к фрегату за пределами региона, одну подводную лодку», — рассказал генерал.

По его словам, американские войска «эффективно нейтрализовали иранское присутствие в море».

4 марта агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что иранский фрегат IRIS Dena подвергся атаке у берегов Шри-Ланки. Как выяснили журналисты газеты Daily Mirror, судно приписано к Южному флоту Военно-морских сил Ирана. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что корабль потопила американская подлодка, выпустив в него торпеды. В результате пострадали не менее 78 человек.

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана на прошлой неделе, 28 февраля. Американский лидер Дональд Трамп объяснил этот шаг «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Исламской Республики отказываться от ядерных амбиций.

Ранее в Пентагоне выразили уверенность, что Иран не продержится дольше США.

 
