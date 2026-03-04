Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Актеру из сериала «Ивановы-Ивановы» Трескунову может грозить срок. Он уехал из России и сменил имя

Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против актера Трескунова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Семен Трескунов, известный по сериалу «Ивановы-Ивановы», может стать фигурантом уголовного дела. Прокуратура Москвы считает, что артист уклоняется от исполнения обязанностей иностранного агента. Материалы прокурорской проверки уже передали следователям для принятия решения о возбуждении дела. Актеру может грозить лишение свободы сроком до двух лет. Трескунов признавался, что опасается возвращаться в Россию именно по этой причине.

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении 26-летнего актера Семена Трескунова (признан в РФ иностранным агентом), сообщается в Telegram-канале ведомства.

В прошлом году артист дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (части 2 и 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Однако с ноября 2025 года Трескунов продолжал публиковать в социальных сетях сообщения и материалы без указания на то, что они распространяются иноагентом, отметили в столичной прокуратуре.

В связи с этим ведомство направило материалы проверки следователям, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении актера за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Статья предусматривает не только наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, но и лишение свободы сроком до двух лет.

Минюст РФ включил Трескунова в реестр иноагентов 15 марта 2024 года. Ведомство подчеркнуло, что актер выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, распространял фейки о российской власти, негативно высказывался в отношении граждан РФ и участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

После начала СВО актер покинул Россию. Он уехал в Израиль, а затем переехал в Испанию. После эмиграции актер сменил имя и стал Сэмом.

Читайте также
Певцов предложил наказание для тех, кто «плюет» на свою страну

В прошлом году Трескунов заявил, что планирует вернуться в Россию, однако сейчас для него «это опасно». По словам актера, в случае возвращения ему грозит уголовное наказание.

Чем известен Трескунов?

Трескунов родился 14 ноября 1999 года в Москве. Свою первую роль в кино он получил в 2011-м, сыграв в фильме Всеволода Бенигсена «Аварийное состояние». Изначально Трескунов пробовался как дублер, но в итоге получил роль.

В 2015-м состоялась премьера комедии «Призрак», в которой юный актер сыграл с Федором Бондарчуком.

В следующем году с участием Трескунова вышла комедия «Хороший мальчик». Игра актера получила высокие оценки критиков, а сама картина взяла Гран-при фестиваля «Кинотавр». Впоследствии Трескунов на протяжении пяти сезонов играл школьнику Данилу в телесериале «Ивановы-Ивановы» (2017–2021).

Трескунов окончил школу в 2017-м, после чего поступил во ВГИК на режиссерский факультет, но не смог продолжить обучение из-за плотного съемочного графика. Актер активно снимался до 2022-го, его фильмография насчитывает более 50 ролей.

5 апреля 2022 года актер женился на Аните Ахмадуллиной. В феврале 2025-го стало известно, что пара развелась.

Читайте также
В Госдуме предложили ряд ограничений для покинувших страну «определенных нарушителей»

В России Трескунов задолжал 190 тысяч рублей, следует из данных ФССП.

«В конце января 2026 года ему выписали штраф 56 тысяч рублей по делу об административном правонарушении. Также с февраля 2025 года актер должен оплатить штраф на сумму 42 тысячи рублей и погасить задолженность по исполнительному документу — 48 тысяч рублей», — выяснила «Газета.Ru».

Помимо этого, актер не оплачивает налоги: с октября 2025-го Трескунов должен еще 43 тысячи рублей.

Читайте также
Барецкий предложил сделать в замке Пугачевой тюрьму для иноагентов

По информации Mash, семья открестилась от звезды: родственники актера «не собираются платить его долги и не хотят иметь с ним дел».

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!