Актеру из сериала «Ивановы-Ивановы» Трескунову может грозить срок. Он уехал из России и сменил имя

Актер Семен Трескунов, известный по сериалу «Ивановы-Ивановы», может стать фигурантом уголовного дела. Прокуратура Москвы считает, что артист уклоняется от исполнения обязанностей иностранного агента. Материалы прокурорской проверки уже передали следователям для принятия решения о возбуждении дела. Актеру может грозить лишение свободы сроком до двух лет. Трескунов признавался, что опасается возвращаться в Россию именно по этой причине.

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении 26-летнего актера Семена Трескунова (признан в РФ иностранным агентом), сообщается в Telegram-канале ведомства.

В прошлом году артист дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (части 2 и 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Однако с ноября 2025 года Трескунов продолжал публиковать в социальных сетях сообщения и материалы без указания на то, что они распространяются иноагентом, отметили в столичной прокуратуре.

В связи с этим ведомство направило материалы проверки следователям, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении актера за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Статья предусматривает не только наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, но и лишение свободы сроком до двух лет.

Минюст РФ включил Трескунова в реестр иноагентов 15 марта 2024 года. Ведомство подчеркнуло, что актер выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине , распространял фейки о российской власти, негативно высказывался в отношении граждан РФ и участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

После начала СВО актер покинул Россию. Он уехал в Израиль, а затем переехал в Испанию. После эмиграции актер сменил имя и стал Сэмом .

В прошлом году Трескунов заявил, что планирует вернуться в Россию, однако сейчас для него «это опасно». По словам актера, в случае возвращения ему грозит уголовное наказание .

Чем известен Трескунов?

Трескунов родился 14 ноября 1999 года в Москве. Свою первую роль в кино он получил в 2011-м, сыграв в фильме Всеволода Бенигсена «Аварийное состояние». Изначально Трескунов пробовался как дублер, но в итоге получил роль.

В 2015-м состоялась премьера комедии «Призрак», в которой юный актер сыграл с Федором Бондарчуком.

В следующем году с участием Трескунова вышла комедия «Хороший мальчик». Игра актера получила высокие оценки критиков, а сама картина взяла Гран-при фестиваля «Кинотавр». Впоследствии Трескунов на протяжении пяти сезонов играл школьнику Данилу в телесериале «Ивановы-Ивановы» (2017–2021).

Трескунов окончил школу в 2017-м, после чего поступил во ВГИК на режиссерский факультет, но не смог продолжить обучение из-за плотного съемочного графика. Актер активно снимался до 2022-го, его фильмография насчитывает более 50 ролей.

5 апреля 2022 года актер женился на Аните Ахмадуллиной. В феврале 2025-го стало известно, что пара развелась.

В России Трескунов задолжал 190 тысяч рублей, следует из данных ФССП .

«В конце января 2026 года ему выписали штраф 56 тысяч рублей по делу об административном правонарушении. Также с февраля 2025 года актер должен оплатить штраф на сумму 42 тысячи рублей и погасить задолженность по исполнительному документу — 48 тысяч рублей», — выяснила «Газета.Ru».

Помимо этого, актер не оплачивает налоги: с октября 2025-го Трескунов должен еще 43 тысячи рублей.