Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Волгограде пенсионер отдал курьерам мошенников 22 слитка золота

В Волгограде двое курьеров мошенников украли у пенсионера 22 золотых слитка

В Волгограде задержали двух курьеров мошенников, которые забрали у 72-летнего пенсионера 22 слитка золота стоимостью около 4 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Пенсионеру позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что с его счета пытаются перевести 700 тысяч рублей на финансирование недружественного государства. В ходе разговора они выяснили, что у мужчины дома хранятся 22 золотых слитка, и убедили его передать их прибывшим курьерам для «проверки».

Золото забрали двое молодых людей. Потерпевший обратился в полицию. Сотрудники полиции задержали пособников мошенников — 16-летнего школьника из Азова и 19-летнего жителя Ставрополья. Юноши признали, что по заданию кураторов забрали золото, спрятали его в тайнике и получили вознаграждение. Школьник помещен под домашний арест, его подельник под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее курьер-аниматор выманил у саратовской пенсионерки 500 тыс. рублей

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!