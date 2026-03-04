В Волгограде пенсионер отдал курьерам мошенников 22 слитка золота

В Волгограде задержали двух курьеров мошенников, которые забрали у 72-летнего пенсионера 22 слитка золота стоимостью около 4 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Пенсионеру позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что с его счета пытаются перевести 700 тысяч рублей на финансирование недружественного государства. В ходе разговора они выяснили, что у мужчины дома хранятся 22 золотых слитка, и убедили его передать их прибывшим курьерам для «проверки».

Золото забрали двое молодых людей. Потерпевший обратился в полицию. Сотрудники полиции задержали пособников мошенников — 16-летнего школьника из Азова и 19-летнего жителя Ставрополья. Юноши признали, что по заданию кураторов забрали золото, спрятали его в тайнике и получили вознаграждение. Школьник помещен под домашний арест, его подельник под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее курьер-аниматор выманил у саратовской пенсионерки 500 тыс. рублей