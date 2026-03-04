«Крайняя мера». Иран закрыл Ормузский пролив и нанес удары по танкерам

CNN: через Ормузский пролив за сутки прошли лишь два танкера

Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых нефтяных маршрутов мира. Как заявили иранские военные, через него запрещено движение любых судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. Трафик в стратегическом коридоре уже почти остановился, а часть судов подверглась ракетным ударам. Что происходит в Персидском заливе и чем это грозит мировому рынку нефти — в материале «Газеты.Ru».

Прохода нет

Заместитель командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран фактически остановил движение судов через Ормузский пролив.

По его словам, после введенного запрета проход через стратегический водный путь стал невозможен для всех типов судов — нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовных судов. Акбарзаде также сообщил, что иранские военные атаковали танкеры, которые проигнорировали предупреждения .

«Учитывая неоднократные предупреждения ВМС КСИР о том, что Ормузский пролив небезопасен, более 10 нефтяных танкеров, проигнорировавших эти предупреждения, были поражены различными ракетными снарядами и сгорели», — процитировало Акбарзаде агентство Fars.

На фоне эскалации движение через ключевой нефтяной маршрут резко сократилось. По данным S&P Global Commodities at Sea, которые привел телеканал CNN, в понедельник через пролив прошли только два нефтяных и химических танкера. Днем ранее таких судов было пять, тогда как в обычные дни по этому маршруту проходят около 60 танкеров, перевозящих примерно пятую часть всей нефти, потребляемой в мире.

Иранские военные ранее предупреждали о возможных атаках на суда вблизи пролива, а страховщики начали отзывать военное страховое покрытие для судов, заходящих в иранские воды.

Аналитики отмечают, что напряженность вокруг Ормузского пролива уже привела к росту мировых цен на нефть. Если движение через этот узкий морской коридор не восстановится, рынок может столкнуться с еще более серьезными перебоями поставок .

«Война между Соединенными Штатами и Израилем против Ирана может стать крупнейшим сбоем в поставках нефти в истории, если потоки нефти через узкий Ормузский пролив останутся низкими или прекратятся», — написал руководитель отдела исследований сырой нефти в S&P Global Energy Джим Буркхард.

Цены на нефть взлетят

Закрытие Ормузского пролива — крайняя мера, на которую Иран может пойти в ответ на внешнее давление , заявил журналу «Эксперт» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, почти весь экспорт иранской нефти проходит через этот маршрут. В последние годы Тегеран восстановил добычу и поставки до уровня около 1,5–2 миллионов баррелей в сутки, во многом благодаря экспорту в Китай. Перекрытие пролива фактически останавливает и собственные поставки нефти Ирана, лишая страну основной валютной выручки.

Юшков отметил, что через Ормузский пролив проходит около 20% объемов мировой морской торговли нефтью и нефтепродуктами, а также сопоставимая доля поставок СПГ, прежде всего из Катара. Если движение через пролив будет остановлено надолго, это может привести к серьезным перебоям на мировом энергетическом рынке.

По мнению аналитика, в такой ситуации цены на нефть могут резко вырасти — вплоть до $100–150 за баррель.

«Если администрация Трампа сумеет выполнить свой план и установит там дружественный США режим, то значительно усилит контроль над поставками энергоресурсов в глобальном масштабе. Едва ли это будет позитивно для российских экспортеров», — предположил Юшков.

Удар по американцам

Заявление президента США о защите танкеров и гражданских судов, проходящих через Ормузский пролив, направлено прежде всего на то, чтобы успокоить страховые компании. Вашингтон не располагает достаточными силами для полной охраны судоходства в регионе, заявил «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков.

«У них даже и близко нет такого большого количества военных кораблей, которые могли бы защищать гражданские суда и танкеры. Я напомню, что сейчас всего лишь примерно семь или восемь эсминцев находится на пространстве Ближнего Востока. Четыре-пять, наверное, в Персидском заливе. Это единственные американские корабли, которые сейчас доступны, которые можно было бы задействовать для охраны танкеров. А танкеров сотни», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что даже эти силы ограничены в возможностях, поскольку американские эсминцы одновременно участвуют в ударах по территории Ирана и обеспечивают защиту военных баз США на Ближнем Востоке .

По оценке политолога, последствия кризиса уже отражаются на американской экономике.

«Кризис будет дальше разгораться. Мы видим, что буквально за одну ночь цены на топливо в США скакнули практически на 5%. Это будет уже бить по карману американцев, это будет бить по рейтингам Трампа и в перспективе, я думаю, станет одним из факторов, который вынудит его поскорее искать стратегию выхода [из конфликта]», — подытожил американист.

Страны Европы не обращались к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоресурсов на фоне перекрытия Ормузского пролива из-за ситуации вокруг Ирана, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что среди стран Евросоюза остаются покупатели российской нефти. В частности, он упомянул Венгрию и Словакию. По словам Пескова, эти страны сейчас сталкиваются с давлением со стороны Киева.

Речь идет о ситуации вокруг поставок по нефтепроводу «Дружба», которые, как подчеркнул представитель Кремля, были преднамеренно заблокированы.