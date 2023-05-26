«Сохранить новые регионы в составе России». Спецпредставитель Китая встретился с Лавровым

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй во время визита в Европу призвал к немедленному прекращению огня на Украине и сохранению новых регионов в составе России, пишет WSJ. 26 мая он прибыл в Москву и провел консультации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Российский министр выразил Пекину признательность за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса и высоко оценил готовность Китая играть роль в его урегулировании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Специальный представитель Китая Ли Хуэй призвал к немедленному прекращению огня на Украине и сохранению новых регионов в составе России. Об этом в пятницу, 26 мая, написала газета The Wall Street Journal.

По ее данным, дипломат, направленный в Европу для продвижения мирного плана Пекина по урегулированию украинского конфликта, передал четкое послание:

«Союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать немедленного прекращения огня, оставив России те территории <...>, которые она в настоящее время занимает».

Как рассказали собеседники издания, Ли Хуэй предложил Европе рассматривать Китай как экономическую альтернативу США и подчеркнул необходимость действовать быстро, чтобы положить конец украинскому конфликту и не допустить его распространения.

Европейские чиновники указали, что не поддерживают замораживание конфликта, и заявили представителю КНР, что «невозможно отделить Европу от Америки, и что Европа не откажется от поддержки Украины», говорится в публикации.

Встреча с Лавровым

26 мая Ли Хуэй прибыл в Москву, он провел консультации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Министр иностранных дел России заявил о приверженности Москвы политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса.

Лавров выразил Пекину признательность за позицию по конфликту на Украине и высоко оценил готовность КНР играть роль в его урегулировании, отметили на Смоленской площади.

«С обеих сторон была выражена готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, неизменно нацеленного на поддержание мира и стабильности в регионе и на планете в целом», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Операция на Украине

К марту 2022 года ВС РФ контролировали около 27% территории Украины, но к декабрю эта цифра сократилась до 18%. Так, войска РФ почти полностью ушли из Харьковской области в сентябре и покинули Херсон в начале ноября.

В конце сентября четыре региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – вошли в состав РФ по итогам референдумов.

В России осенью провели частичную мобилизацию, а на территории новых регионов в октябре объявили военное положение.