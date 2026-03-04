В Госдуме выступили против конфискации имущества у коррупционеров

Бороться с коррупцией нужно аккуратно, иначе рискуют пострадать учителя и врачи, получавшие «мизерные подарки», а не те, кто воровал из казны миллиардами. Так в беседе с «Газетой.Ru» первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отреагировал на призыв главы СК РФ Александра Бастрыкана лишать коррупционеров имущества полностью.

«Насчет конфискации имущества я бы поостерегся. Всем памятна борьба с коррупцией, под которую попадали почему-то исключительно учителя и врачи, получавшие мизерные подарки от учеников и пациентов. Их массово привлекали за 2-3 тысячи рублей, а сейчас, получается, пришлось бы отнимать квартиры и выселять оттуда их детей. В то же время настоящих коррупционеров, воровавших миллиардами, считали удачливыми бизнесменами, не более того. У нас, если этим заниматься, начинать нужно с истоков, с грабительской приватизации, которая прошла в начале 1990-х. Так, что, с одной стороны, бороться надо, но с другой, наверное, более точечно и аккуратно», — сказал Журавлев.

При этом парламентарий согласился с еще одним предложением Бастрыкина — лишать натурализованных мигрантов, грубо нарушивших законы РФ, российского гражданства.

«Естественно, это привилегия, которой необходимо немедленно лишать, если человек не соблюдает законодательство. Тем более, если совершил тяжкое преступление», — заявил Журавлев.

Ранее СМИ сообщили, что в России началась зачистка судейского корпуса от коррупции — судьи массово уходят в отставку.