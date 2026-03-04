«В рот не влезет»: нарколог оценил историю с грузовиком снюса Такера Карлсона

Врач Шуров о грузовике снюса Карлсона: от снюса вряд ли умрешь, скорее от вейпа

От табачного изделия снюс в виде никотиновых подушек вряд ли можно умереть, гораздо опаснее в этом плане вейпы, от которых страдают, как правило, подростки. Так «Газете.Ru» врач-нарколог Василий Шуров прокомментировал историю с ограблением грузовика снюса, который принадлежал американскому журналисту Такеру Карлсону.

4 марта таблоид TMZ сообщил, что у Такера Карлсона украли 378 тысяч банок снюса общей стоимостью около $7,9 млн. Банки со снюсом бренда ALP Pounches Карлсон хранил на своем складе в Южной Калифорнии и планировал продать. Полицейские выяснили, что неизвестный мужчина смог проникнуть на склад, показав документы сотрудника. После он просто сел в грузовик, в котором хранилась партия товара, и уехал в сторону Кентукки.

«Там содержится несколько миллиграмм [табака], есть крепленые — до 20 миллиграмм. Очень тяжело смертельную долю именно получить [от снюса]. Сейчас смертельные передозировки — скорее вейпы с высококонцентрированным маслом, когда они долго парят, особенно у подростков», — подчеркнул он.

По словам Шурова, грузовик снюса «конечно, грохнул бы» Карлсона, однако «грузовик ему просто в рот не влезет».

Врач предположил, что Такер Карлсон, употребляя снюс, бережет легкие, поскольку дым не попадает в них.

«Ты же не куришь, а через слизистые рта никотин попадает. А так он бодрит. Обратите внимание на польского президента (Кароля Навроцкого — «Газета.Ru») <...> Он во всех публичных местах, перед выступлением в парламенте прямо за губу закладывает», — напомнил нарколог.

Во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года в Нью-Йорке Навроцкий публично употребил табачное изделие снюс.

Ранее Лукашенко передали банку снюса во время совещания.