Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Игрока «Манчестер Юнайтед» приговорили к 15 месяцам условно за драку

Игрока «МЮ» Магуайра приговорили к 15 месяцам тюрьмы условно за драку в Греции
instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com/harrymaguire93

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр приговорен греческим судом к 15 месяцам тюремного заключения условно. Об этом сообщает Sky Sports.

спортсмен признан виновным по трем пунктам обвинения: нанесение неопасных телесных повреждений, сопротивление при аресте и попытка подкупа должностного лица.

Инцидент произошел 21 августа 2020 года на Миконосе, где Магуайр и его друзья устроили драку в одном из местных баров. При вмешательстве полиции трое британцев, включая футболиста, оказали сопротивление и пытались дать взятку, после чего были задержаны.

Магуайр не присутствовал на заседании суда, отрицает все обвинения и, предполагается, планирует обжаловать приговор.

Гарри Магуайр — игрок сборной Англии. Выступал за «Халл Сити» и «Лестер Сити», откуда в 2019 году перешел в «Манчестер Юнайтед» за рекордные для защитника 80 млн фунтов. В составе сборной — участник чемпионата мира 2018 года и финалист Евро-2020.

Ранее «Локомотив» опроверг слухи о принуждении сотрудников посещать матчи.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!