Игрока «Манчестер Юнайтед» приговорили к 15 месяцам условно за драку

Игрока «МЮ» Магуайра приговорили к 15 месяцам тюрьмы условно за драку в Греции

instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com/harrymaguire93

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр приговорен греческим судом к 15 месяцам тюремного заключения условно. Об этом сообщает Sky Sports.

спортсмен признан виновным по трем пунктам обвинения: нанесение неопасных телесных повреждений, сопротивление при аресте и попытка подкупа должностного лица.

Инцидент произошел 21 августа 2020 года на Миконосе, где Магуайр и его друзья устроили драку в одном из местных баров. При вмешательстве полиции трое британцев, включая футболиста, оказали сопротивление и пытались дать взятку, после чего были задержаны.

Магуайр не присутствовал на заседании суда, отрицает все обвинения и, предполагается, планирует обжаловать приговор.

Гарри Магуайр — игрок сборной Англии. Выступал за «Халл Сити» и «Лестер Сити», откуда в 2019 году перешел в «Манчестер Юнайтед» за рекордные для защитника 80 млн фунтов. В составе сборной — участник чемпионата мира 2018 года и финалист Евро-2020.

Ранее «Локомотив» опроверг слухи о принуждении сотрудников посещать матчи.