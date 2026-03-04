Таксист напал на пассажира за отрыжку в машине

Metro: в Испании таксист избил пассажира за отрыжку во время поездки

Таксист в Испании напал на пассажира за отрыжку в машине, пишет Metro.

На испанском курорте Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль задержали таксиста, который, по версии полиции, напал на ирландского туриста после ссоры в автомобиле.

Инцидент произошел на побережье Коста-дель-Соль возле отеля. По данным правоохранителей, 51-летний водитель приказал 65-летнему туристу выйти из такси после того, как тот отрыгнул в салоне.

Когда мужчина и его друг вышли из машины, между ними и водителем произошел конфликт. Предположительно, таксист ударил туриста, из-за чего тот упал и ударился головой о бордюр.

Пострадавший получил серьезные травмы головы и лица. Его сначала доставили в медицинский центр в Лас-Лагунас, а затем перевели в больницу в Марбелье. Второй турист в результате инцидента не пострадал.

На место инцидента приехали полицейские, которых вызвали очевидцы, а также бригада медиков. Водителя такси задержали по подозрению в причинении телесных повреждений.

