Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, начал употреблять гуталин вместо препаратов — такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте дипведомства.

«Он [Зеленский] прилагает усилия, чтобы остаться в фокусе внимания. Понимаем, что он на препаратах. Но мне кажется, что он перешел на гуталин», — заявила Захарова.

Такое предположение она сделала из-за высказываний Зеленского относительно обострения ситуации на Ближнем Востоке и готовности Киева помочь странам в борьбе с Ираном.

До этого Зеленский предложил направить в страны Ближнего Востока украинских операторов дронов, чтобы они сбивали иранские беспилотники. При этом он добавил, что готов это сделать только при одном условии: если лидеры этих государств убедят Россию согласиться на месячное перемирие в украинском конфликте. Зеленский обратил внимание, что у ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара «хорошие, прежде всего экономические, отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинский лидер также подчеркнул, что может «помочь Израилю таким же образом».

Ранее Карлсон заявил, что Зеленский выглядит так, будто находится под действием наркотиков