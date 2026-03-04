Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Захарова заподозрила Зеленского в употреблении гуталина

Захарова: Зеленский, возможно, перешел с препаратов на гуталин
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, начал употреблять гуталин вместо препаратов — такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте дипведомства.

«Он [Зеленский] прилагает усилия, чтобы остаться в фокусе внимания. Понимаем, что он на препаратах. Но мне кажется, что он перешел на гуталин», — заявила Захарова.

Такое предположение она сделала из-за высказываний Зеленского относительно обострения ситуации на Ближнем Востоке и готовности Киева помочь странам в борьбе с Ираном.

До этого Зеленский предложил направить в страны Ближнего Востока украинских операторов дронов, чтобы они сбивали иранские беспилотники. При этом он добавил, что готов это сделать только при одном условии: если лидеры этих государств убедят Россию согласиться на месячное перемирие в украинском конфликте. Зеленский обратил внимание, что у ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара «хорошие, прежде всего экономические, отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинский лидер также подчеркнул, что может «помочь Израилю таким же образом».

Ранее Карлсон заявил, что Зеленский выглядит так, будто находится под действием наркотиков

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!