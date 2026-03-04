Дипломат РФ заявил о «сокрушительном ударе» по режиму ядерного распространения

США и Израиль нанесли «сокрушительный удар» по режиму ядерного нераспространения, системе гарантий МАГАТЭ и доверия к ней со стороны стран. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщает РИА Новости.

По его словам, этот удар стал вторым за последние восемь месяцев.

До этого Китай потребовал от Соединенных Штатов и Израиля немедленно прекратить военную операцию против Ирана. С аналогичным требованием выступила Россия.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в России объяснили, как война с Ираном может навредить США.