Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Посла Тегерана вызвали в турецкий МИД на фоне ситуации с ракетой

ТАСС: посла Ирана вызвали в МИД Турции из-за инцидента со сбитой ракетой
Murad Sezer/Reuters

Посла Ирана в Турции вызвали в МИД Республики на фоне инцидента со сбитой ракетой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Иранский посол был вызван в министерство иностранных дел, где ему изложили нашу реакцию и обеспокоенность по поводу инцидента», — сказали журналистам.

4 марта баллистическую ракету сбили в небе над Турцией. Предположительно, ракета была запущена из Ирана и направлялась в турецкое воздушное пространство. Ее обнаружили и своевременно перехватили силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье, уточнили в турецком оборонном ведомстве. Отмечается, что ракета успела пройти через воздушные пространства Ирака и Сирии.

Осколки сбитой ракеты упали в районе Дёртйол провинции Хатай. Разрушений нет, добавили в минобороны Турции.

Позже в Республике заявили о готовности ответить на враждебные действия.

Ранее в Турции заявили о готовности принять переговоры по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!