«Цены начали расти»: эксперт предрек подорожание техники Apple из-за войны на Ближнем Востоке

Несмотря на напряженную обстановку на Ближнем Востоке, в России не предвидится дефицита техники Apple, рассказал «Газете.Ru» техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom). Он отметил, что из-за боевых действий была нарушена цепочка поставок гаджетов в Россию из ОАЭ.

«Да, действительно, в краткосрочной перспективе сейчас рынок в каком-то смысле находится в подвешенном состоянии, потому что никто не знает, насколько долго все это продлится. Сейчас цены на устройства, которые уже в Москве, начали потихоньку расти. Просто потому, что логистика нарушилась, и что будет с ближайшими поставками никто не знает. Из-за этого у нас и такая ситуация. Дубай не единственный, но один из самых удобных, один из самых масштабных [хабов торговли техникой Apple]», — подчеркнул эксперт.

Wylsacom считает, что в России не будет дефицита техники Apple. При этом в моменте с полок магазинов могут пропасть некоторые модели смартфонов и ноутбуков американского бренда, подчеркнул эксперт.

«Но я думаю, если это все затянется, то рынок перестроится и будут другие варианты добычи этих самых продуктов Apple. Скорее всего, это [ситуация на Ближнем Востоке] повлияет на цены и все станет дороже и сроки [доставки] могут увеличиться. Условно, из Японии какой-нибудь тянуть или из Китая сильно дальше и дольше. Поэтому я думаю, что какого-то прям дефицита и проблем с айфонами и другими продуктами Apple не будет. Это достаточно ликвидные устройства, и их, конечно, есть смысл ввозить, и всегда найдутся люди, которые организуют эти процессы. Но в моменте, скорее всего, может какие-то модели и пропадут с виртуальных полок магазинов и цены поползут вверх. Но я бы не рекомендовал здесь, что называется, впадать в панику. Если кто-то хотел что-то купить, то наверное откладывать не стоит, но и какой-то острой необходимости прям бежать и что-то там покупать тоже нет», — заключил он.

После ухода мировых брендов с российского рынка в 2022 году на законодательном уровне был легализован параллельный импорт. В Россию разрешили доставлять некоторые товары без согласия производителя. Среди стран, в которых российские поставщики закупают технику — ОАЭ, Китай, Казахстан и другие.

28 февраля Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану. В тот же день по Ирану ударили и США. В ответ на атаки Иран нанес удары по близлежащим странам Ближнего Востока, на которых располагаются военные базы США — ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания, Бахрейн.

С чего началось противостояние с Ираном, как на него повлияла ядерная программа страны и что, по мнению экспертов, будет дальше — в материале «Газеты.Ru».

