В России установили выплаты заключившим контракт с МО РФ лицам без гражданства

Путин установил выплаты для лиц без гражданства, заключивших контракты с МО РФ

Президент России Владимир Путин своим указом установил единовременные выплаты в размере 595 тысяч рублей для лиц без гражданства, заключивших контракт с министерством обороны РФ с 7 июля 2025 года. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно нему, в указ президента № 787 вносятся изменения. Ими устанавливается, что лица без гражданства, заключившие контракт с Минобороны в период специальной военной операции (СВО) сроком от одного года, получат единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Исключения составят отдельные категории, которые определит правительство.

В указ президента № 644 от 31 июля 2024 года «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации» внесены аналогичные изменения. Документ предусматривает единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей.

Согласно обновленной редакции, лица без гражданства получат право на указанную выплату с 7 июля 2025 года. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в Госдуму внесли проект о запрете на депортацию иностранцев, проходящих службу в ВС РФ.