Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В России установили выплаты заключившим контракт с МО РФ лицам без гражданства

Путин установил выплаты для лиц без гражданства, заключивших контракты с МО РФ
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом установил единовременные выплаты в размере 595 тысяч рублей для лиц без гражданства, заключивших контракт с министерством обороны РФ с 7 июля 2025 года. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно нему, в указ президента № 787 вносятся изменения. Ими устанавливается, что лица без гражданства, заключившие контракт с Минобороны в период специальной военной операции (СВО) сроком от одного года, получат единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Исключения составят отдельные категории, которые определит правительство.

В указ президента № 644 от 31 июля 2024 года «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации» внесены аналогичные изменения. Документ предусматривает единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей.

Согласно обновленной редакции, лица без гражданства получат право на указанную выплату с 7 июля 2025 года. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в Госдуму внесли проект о запрете на депортацию иностранцев, проходящих службу в ВС РФ.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!