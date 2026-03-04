Девочка оказалась на ИВЛ, попытавшись «выдохнуть огонь» ради видео для соцсетей

В США 14-летняя девочка чудом выжила после попытки повторить тренд из TikTok

В США 14-летняя девочка попала в реанимацию после того, как приняла участие в опасном тренде в TikTok, сообщает CBS News.

Школьница играла с изопропиловым спиртом, пытаясь «выдохнуть огонь» и была госпитализирована с тяжелыми ожогами лица, шеи и груди.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 27 февраля, в Питкерне, штат Пенсильвания. Пострадавшую доставили в ожоговый центр, по состоянию на воскресенье ей была проведена интубация.

По словам начальника местной пожарной охраны Томми Дика, девушке повезло остаться в живых, так как если бы огонь попал внутрь, трагедии бы избежать не удалось.

Он предостерег подростков от повторения трюков из соцсетей и призвал родителей говорить с детьми о рисках использования легковоспламеняющихся веществ.

«То, что вы увидели это в социальных сетях, не означает, что вы должны это делать», — добавил мужчина.

Ранее петербурженка сломала руку за два часа до свадьбы, пытаясь повторить тренд в TikTok.