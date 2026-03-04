Российский дипломат назвал причину эскалации на Ближнем Востоке

Соединенным Штатам не хватило дипломатической выдержки и терпения по иранской ядерной программе. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, пишет РИА Новости.

«Как показали события, в компромиссе США заинтересованы не были. Американцам не хватило дипломатической выдержки и переговорного терпения», — сказал он.

По мнению Ульянова, у США возобладало потребительское отношение к режиму нераспространения ядерного оружия в угоду решения своих конъюнктурных задач.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее МИД РФ предупредил о радиологических рисках из-за эскалации в Иране.