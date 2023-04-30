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Политика

Военная операция на Украине. День 431-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 431-й день

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Тренировка штурмовиков в зоне СВО

Тренировка штурмовиков в зоне СВО

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Поселок Суземка Брянской области дважды попал под обстрел за эту ночь. Погибли два мирных жителя, один пострадал. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых санкций в отношении физлиц и юрлиц, работающих на военно-промышленный комплекс России. РИА Новости со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер» утверждает, что до полного контроля над Бахмутом (Артемовском) осталось 1,5 км. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:39

Глава крымского парламента Владимир Константинов утверждает, что если власти Украины попытаются организовать наступление на регион, им стоит ждать жесткий отпор.

По словам Константинова, нога украинского военного никогда не ступит на крымскую землю.

8:32

Председатель Национальной ассамблеи народной власти парламента Кубы Эстебан Ласо Эрнандес обвинил США в разжигании конфликта на Украине.

8:26

Российские зенитчики из подразделений Западного военного округа сбили БПЛА Bayraktar, который корректировал артиллерию ВСУ, сообщает РИА Новости.

8:21

Войска РФ пресекли действия двух украинских разведгрупп на южнодонецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

8:15

Министерство обороны России заявило о рекордных сроках строительства водовода из Дона в Донбасс.

Строительство водовода вышло на финишную прямую, заявили в ведомстве. В настоящее время завершается заполнение систем гидротехнического сооружения, а на сетях Донецка идет отладка оборудования.

8:10

РИА Новости со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер» утверждает, что до полного контроля над Бахмутом (Артемовском) осталось 1,5 км.

«Линия фронта все ближе смещается [к западным окраинам города. — «Газета.Ru»]. Им «от потолка» если и осталось полтора километра в городе – то крупно повезло. Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор», — рассказал собеседник агентства.

8:05

❗️Двое жителей поселка Суземка Брянской области погибли при обстреле, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения», — написал губернатор в Telegram.

В ходе еще одного обстрела, произошедшего ночью, один человек получил ранения.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 431-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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