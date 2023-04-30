Военная операция на Украине. День 431-й

Глава крымского парламента Владимир Константинов утверждает, что если власти Украины попытаются организовать наступление на регион, им стоит ждать жесткий отпор.
По словам Константинова, нога украинского военного никогда не ступит на крымскую землю.
Председатель Национальной ассамблеи народной власти парламента Кубы Эстебан Ласо Эрнандес обвинил США в разжигании конфликта на Украине.
Российские зенитчики из подразделений Западного военного округа сбили БПЛА Bayraktar, который корректировал артиллерию ВСУ, сообщает РИА Новости.
Войска РФ пресекли действия двух украинских разведгрупп на южнодонецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Министерство обороны России заявило о рекордных сроках строительства водовода из Дона в Донбасс.
Строительство водовода вышло на финишную прямую, заявили в ведомстве. В настоящее время завершается заполнение систем гидротехнического сооружения, а на сетях Донецка идет отладка оборудования.
РИА Новости со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер» утверждает, что до полного контроля над Бахмутом (Артемовском) осталось 1,5 км.
«Линия фронта все ближе смещается [к западным окраинам города. — «Газета.Ru»]. Им «от потолка» если и осталось полтора километра в городе – то крупно повезло. Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор», — рассказал собеседник агентства.
❗️Двое жителей поселка Суземка Брянской области погибли при обстреле, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения», — написал губернатор в Telegram.
В ходе еще одного обстрела, произошедшего ночью, один человек получил ранения.