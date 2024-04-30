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В семействе Geely Panda появился автомобиль, посвященный картингу

В Китае выпустили автомобиль Geely Panda, посвященный картингу

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Geely

В Китае начался прием заказов на электрический микрокар Geely Panda Karting, сообщает Autohome.

Запас хода электромобиля на одной зарядке достигает 200 км. В отличие от ранее представленных машин Geely Panda, новая версия имеет более спортивную внешность, с диффузорами на переднем и заднем бамперах. У автомобиля двухцветный интерьер с белыми или розовыми элементами в дополнение к основному черному.

Panda Karting можно управлять через мобильное приложение — искать машину на стоянке, открывать двери и включать кондиционер. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 41 л.с. и задним приводом. Доступны два режима движения — обычный и спортивный.

Запас хода составляет 200 км по циклу CTLC, пополнить заряд батареи с 30 до 80% можно за 30 минут на высоковольтной станции быстрой зарядки. Стоимость машины в Китае — от 48,9 тыс. юаней (614,5 тыс. рублей), продажи стартуют 9 мая.

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