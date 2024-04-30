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Сенатор заявила об угрозе для россиян из-за поставок ATACMS Украине

Сенатор Ковитиди: США создали угрозу для жизни россиян, поставив Украине ATACMS

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

США, поставив Украине дальнобойные ракеты ATACMS, создали реальную угрозу для жизни российских граждан. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с «Лентой.ру».

Она отметила, что в Крыму была отражена попытка атаки этими ракетами, системы ПВО работают хорошо.

«Мы понимаем, что [президент Украины Владимир] Зеленский и его преступный режим агонизируют. Предсмертные судороги украинской власти дорого стоят всем: и в прямом, и в переносном смысле», — сказала Ковитиди.

По ее мнению, США отказываются объективно оценивать события на Украине.

Сенатор также считает, что Вашингтон, «придумав эту войну», совершил «фатальную ошибку».

В ночь на 30 апреля украинские войска пытались атаковать Крым, выпустив в его сторону несколько ракет ATACMS. Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на фоне атаки в Джанкое и Симферополе сработали системы ПВО.

Ранее в Крыму назвали терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS.

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