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Ученые выяснили, что клюква может предотвращать диабет и болезни сердца

NPJ BFMB: экстракт клюквы питает бактерии, защищающие от хронических заболеваний

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Канадские ученые из Университета Лаваля обнаружили, что клюква улучшает микробиоту (сообщество бактерий) кишечника и помогает избежать таких хронических заболеваний, как диабет и болезни сердечно-сосудистой системы. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Biofilms and Microbiomes (NPJ BFMB).

Ягоды клюквы полезны для здоровья благодаря высокому содержанию полифенолов и олигосахаридов — небольших волокон, способствующих микробной активности.

В рамках исследования 40 участников употребляли клюквенную добавку в форме капсул утром и вечером, что было эквивалентно приему 60 граммов свежей клюквы.

В начале эксперимента и через четыре дня у добровольцев собрали образцы плазмы крови, мочи и кала.

Команда выяснила, что вещества из клюквенного экстракта способствуют развитию бактерий рода Bifidobacterium, что снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Клюква также стимулирует бактерию Akkermansia muciniphila, которая играет важную роль в слизистой оболочке кишечника, помогая уменьшить воспаление и укрепить кишечный барьер. 

По словам ученых, при включении в сбалансированную диету экстракты клюквы могут изменить уровень воспаления в кишечники и улучшить прогноз хронических заболеваний. Стимулируя бактерии Akkermansia muciniphila и Bifidobacterium, микробиота регенерирует и воссоздает противовоспалительную среду.

Исследователи подчеркнули, что польза от приема клюквы проявляется уже через четыре дня после начала употребления экстракта.

Ранее ученые выяснили, что клюква может помочь улучшить спортивные результаты.

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