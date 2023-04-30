«Кто-то в бане был, кто-то — в доме»: при обстреле села в Брянской области погибли два человека

Брянская область подверглась очередному обстрелу со стороны ВСУ. На этот раз снаряды попали по населенному пункту Суземка, из-за чего погибли два местных жителя. Также повреждены жилые дома — один полностью разрушен. За эту неделю это не первая атака на регион. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем Telegram-канале, что ВСУ дважды обстреляли поселок Суземка. Двое человек погибли.

Первый удар украинские военные, по его словам, нанесли в ночь на 30 апреля. «В результате попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте работают все оперативные службы», – написал он.

Спустя полчаса Богомаз уточнил, что погибли два мирных жителя. «По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы», – говорится во втором посте за эту ночь.

Под утро воскресенья ВСУ провели второй обстрел поселка с помощью РСЗО. Российская система ПВО сбила несколько снарядов. В результате этой атаки никто не пострадал.

«Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте», – добавил глава Брянской области Богомаз в своем Telegram-канале.

Как сообщил источник «Брянскому ворчуну», предварительно, во время обстрела «кто-то в бане был, кто-то в сгоревшем доме». «Почти сразу вытащили из разрушенного дома женщину, и она пояснила про брата и друзей. Саму ее доставили в больницу со ссадинами, ушибами и в шоковом состоянии», — рассказал собеседник издания.

Поселок Суземка находится в Суземском районе Брянской области в 10 км от границы с Сумской областью Украины.

За два дня до этого – 28 апреля – Суземский район уже подвергался атаке ВСУ. По словам губернатора, никто не пострадал. Но были повреждены гараж и автомобиль, который находился в гараже, а также частично разрушен один дом.

27 апреля военные Украины обстреляли территорию поселка Климово, сообщил Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате атаки нарушено энергоснабжение, в поселке отсутствует электричество», – написал он в своем Telegram-канале. Спустя три с половиной часа подача электроэнергии была восстановлена.

21 апреля ВСУ атаковали город Клинцы. На территорию жилого дома упал БПЛА. Никто не пострадал, частично разрушен дом, выбиты стекла. За день до этого СК России сообщил, что займется расследованием обстрела деревни Ломаковка бойцами украинской армии.

«Вооруженные силы Украины нанесли 12 минометных ударов по деревне Ломаковка в Брянской области. Предварительно, есть пострадавшие. Снаряды попали по домам и подстанциям», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи намерены установить круг лиц, причастных к совершению преступления.

18 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по зданию военкомата в городском округе Новозыбков. Никто не пострадал, в здании выбило окна. В этот же день в селе Курковичи Стародубского муниципального округа из-за очередного обстрела «поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, легковой автомобиль», рассказал глава региона.

После этого Богомаз подписал постановление о введении режима повышенной готовности в Брянской области, как минимум, до 10 мая. Согласно документу, брянскому МЧС рекомендовано сформировать оперативные группы. При необходимости они должны будут выдвинуться в районы предполагаемых ЧС. Кроме того, спасатели должны привести в готовность к реагированию на ЧС все силы и средства.

После 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, власти приграничных регионов неоднократно сообщали об обстрелах населенных пунктов. В Брянской области снаряды ВСУ попадали в поселки Климово, Запесочье, Белая Березка, село Алешковичи и другие населенные пункты.