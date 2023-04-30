«Затягивать больше нет возможности». Киев перейдет в наступление не дожидаясь истребителей F-16

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев больше не может ждать поставок западной боевой авиации и другого оружия: контрнаступление придется начинать с имеющимся арсеналом вооружений. В то же время ряд стран уже готовы начать обучать украинских пилотов к полетам на истребителях F-16. По мнению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, атака «до 15-го будет 100%». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя больше дожидаться поставок американских многофункциональных истребителей четвертого поколения F-16 и необходимо прямо сейчас перейти к контрнаступлению.

«Мы будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16», — приводит слова политика издание Klymenko Time. Зеленский подчеркнул, что истребители усилили бы мощь ВСУ, но «затягивать контратаку больше нет возможности».

По его мнению, западные политики напрасно опасаются реакции президента России Владимира Путина на передачу Киеву боевой авиации, так как «самое страшное уже случилось».

29 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о некотором «прогрессе» в вопросах поставок истребителей. О передаче ВСУ самолетов пока речи не идет, но ряд стран выразили желание начать подготовку пилотов.

«Прогресс есть. У нас есть четкие сигналы от некоторых стран о том, что они готовы начать подготовку украинских пилотов на F-16», — сказал Кулеба.

Решающее слово в данном вопросе остается за Вашингтоном, констатировал он.

Киев ранее заявлял о планах вернуть полуостров Крым под свой контроль в ходе контратаки. Украинские власти подчеркивали, что успех наступательных действий будет зависеть от объемов поставок западных вооружений.

До саммита НАТО

Экс-депутат Верховной рады Тарас Стецькив выразил уверенность, что ВСУ должны перейти к контрдействиям до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

«Нам придется идти вперед, и я думаю, что это должно быть до саммита в Вильнюсе, иначе нам будет сложно вести там переговоры», — подчеркнул он в эфире телеканала NTA.

По словам бывшего парламентария, из-за «бюрократических проволочек в Евросоюзе» ВСУ по-прежнему испытывают существенную нехватку боеприпасов. Тем не менее, дожидаться дополнительных поставок и откладывать наступление было бы неправильным, даже несмотря на риски провала, считает он.

«Выяснилось, что страны ЕС не могут достигнуть договоренности, каким образом организовывать тендеры среди фирм, которые должны эти снаряды делать», — сказал Стецькив.

Реакция Москвы

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания стран Запада, так как российские силы готовы ко встрече с украинскими штурмовыми отрядами. «И когда бы ни началась эта великая битва, ожиданий украинского командования и Запада она не оправдает», — подчеркнул он.

Парламентарий уверен, что украинские власти специально «ищут лазейки» на случай срыва контрнаступления и откладывают атаку, ссылаясь на дожди или необходимость «политического решения».

«Разумеется, один из этих факторов может не совпасть, а если и совпадут, то найдется третья причина не идти в атаку или на крайний случай попытаться, чтобы потом позорно отступить и громко кричать на весь мир о своих фейковых победах», — заявил Белик.

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал «пиаром» слова Зеленского о намерении вернуть Крым. «Контрнаступление уже перестало быть частью военной операции и превратилось в часть мифологизированного пиара», — сказал он, указав, что заявления о готовящейся атаке являются попыткой запугать крымчан и «проверкой боеготовности российских войск».

«9 Мая дадут передохнуть»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уверен, что контрнаступление действительно начнется в середине мая.

«Украинская армия готова к контрнаступлению… Может быть, 9 Мая они нам дадут передохнуть, но до 15-го наступление будет 100%», — сказал он в интервью основателю проекту WarGonzo Семену Пегову.

В марте-апреле, по его мнению, украинские военнослужащие не переходили к решительным действиям не только из-за погодных условий, но и из-за «каких-то внутренних проблем».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сроки контрнаступления снова сдвинут из-за погоды: в регионе ежедневно идут дожди, и транспортная техника не может проехать по полям.

«Они просто увязнут. Но наступление может начаться в мае с установлением сухой погоды», — подытожил он.