Военная операция на Украине. День 428-й

В первом квартале 2023 года российская нефть продавалась в азиатские страны с нарушением санкционной политики G7, в том числе и потолка цен, пишет Bloomberg.
Аналитики отметили, что почти вся нефть, поступавшая из порта Козьмино (Приморский край), продавалась по цене, превышавшей лимит в $60 за баррель.
Офицер пресс-центра группировки «Запад» заявил, что военные РФ уничтожили четыре украинских ДРГ на купянском направлении.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска планируют провести серию отвлекающих маневров перед началом своего контрнаступления в Запорожской области.
По его мнению, основной удар придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.
В Белом доме заявили, что США и Южная Корея намерены и дальше помогать Украине в сфере безопасности, а также предоставить ей поддержку в наращивании генерации электроэнергии и восстановлении инфраструктуры.
Власти Николаевской области Украины сообщили о четырех ракетах комплекса С-300, взорвавшихся в области .
В 01:40 по московскому времени воздушная тревога в области была отменена.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев сомневается в оценке Пентагоном информации о получении ВСУ более 98% обещанного оружия от Запада.
«Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров», — заявил он.
Член совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 27 апреля украинские войска ускорили переброску сил в Запорожской области.
Переброска сил, по его словам, идет по мосту Преображенского через остров Хортица.
«С наступлением темноты движение интенсифицировано. Средства объективного контроля фиксируют грузовики, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами. В обратном направлении следуют одиночные бензовозы. Ранее в сутки в ночное время проходило не более 2-3 единиц тяжелой гусеничной техники», — заявил Рогов.
⚡️Утром у подъезда многоквартирного жилого дома по улице Кирова в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек, его госпитализировали, сообщает городская администрация.