Военная операция на Украине. День 428-й

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В первом квартале 2023 года российская нефть продавалась в азиатские страны с нарушением санкционной политики G7, в том числе и потолка цен, пишет Bloomberg.

Аналитики отметили, что почти вся нефть, поступавшая из порта Козьмино (Приморский край), продавалась по цене, превышавшей лимит в $60 за баррель.