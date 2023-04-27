Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине. День 428-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 428-й день

close
100%
Разрушенные дома в Артёмовске (Бахмут)

Разрушенные дома в Артёмовске (Бахмут)

Евгений Биятов/РИА Новости
Утром у подъезда многоквартирного дома в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек, его госпитализировали, сообщает городская администрация. Hyundai Motor ожидает разрешения властей РФ на продажу своих заводов в России. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины ускорили переброску сил в Запорожской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:41

В первом квартале 2023 года российская нефть продавалась в азиатские страны с нарушением санкционной политики G7, в том числе и потолка цен, пишет Bloomberg.

Аналитики отметили, что почти вся нефть, поступавшая из порта Козьмино (Приморский край), продавалась по цене, превышавшей лимит в $60 за баррель.

8:35

Офицер пресс-центра группировки «Запад» заявил, что военные РФ уничтожили четыре украинских ДРГ на купянском направлении.

8:28

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска планируют провести серию отвлекающих маневров перед началом своего контрнаступления в Запорожской области.

По его мнению, основной удар придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.

8:23

В Белом доме заявили, что США и Южная Корея намерены и дальше помогать Украине в сфере безопасности, а также предоставить ей поддержку в наращивании генерации электроэнергии и восстановлении инфраструктуры.

8:19

Власти Николаевской области Украины сообщили о четырех ракетах комплекса С-300, взорвавшихся в области .

В 01:40 по московскому времени воздушная тревога в области была отменена.

8:15

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев сомневается в оценке Пентагоном информации о получении ВСУ более 98% обещанного оружия от Запада.

«Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров», — заявил он.

8:10

Член совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 27 апреля украинские войска ускорили переброску сил в Запорожской области.

Переброска сил, по его словам, идет по мосту Преображенского через остров Хортица.

«С наступлением темноты движение интенсифицировано. Средства объективного контроля фиксируют грузовики, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами. В обратном направлении следуют одиночные бензовозы. Ранее в сутки в ночное время проходило не более 2-3 единиц тяжелой гусеничной техники», — заявил Рогов.

8:05

⚡️Утром у подъезда многоквартирного жилого дома по улице Кирова в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек, его госпитализировали, сообщает городская администрация.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 428-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Картина дня
Самолет рухнул в озеро, пилоты спаслись. Что известно о крушении МиГ-31 под Мончегорском
Минобороны России сообщило о крушении истребителя МиГ-31 в Мурманской области
Без ядерных ракет, но с подлодками. Как Байден собирается сдерживать Ким Чен Ына
Байден пообещал «падение режима» в КНДР в случае ядерного удара по США или союзникам
Дмитрий Самойлов
Сиротство как блаженство
О девочке, у которой нет родины
Суд в Японии дал российскому моряку с судна «Амур» 3 года с отсрочкой на 5 лет
«Ъ»: Rutube намерен потратить ₽30 млрд на обновление инфраструктуры, чтобы догнать YouTube
Такер Карлсон перечислил запрещенные в американских СМИ темы
Bloomberg: поставки нефти из России в Азию нарушают санкционную политику Запада
Новости и материалы
Брянский губернатор Богомаз: поселок Климово остался без электричества из-за обстрела ВСУ
В Сочи заметили резкий рост числа фейковых объявлений о продаже жилья
В Счетной палате назвали учет и мониторинг лесов малоэффективными из-за слабой организации
В Южно-Сахалинске задержали мужчину, подозреваемого в краже бензопилы и мойки в 2018 году
Вернувшийся из зоны СВО росгвардеец оказался в суде из-за 19 рублей
В Пензе сотрудники полиции спасли ребенка, проглотившего монету
Автомобиль такси врезался в стоящий грузовик на МКАД
Футболист Новосельцев назвал Анну Калашникову молью
Директор «Барселоны» заявил об отсутствии контактов с Месси
Крашенинников: разработка нового УК РФ начнется после систематизации КоАП
«Украина.ру» обнародовала переписку украинского бойца о потерях ВСУ под Артемовском
«Русский автомобиль»: «Москвич» готовит собственную некитайскую модель
Тренер «Зенита» Семак оценил уровень конкуренции в РПЛ
«Фонтанка»: ОМОН работает в здании клуба в Павловске, где вечером слышали взрыв
Рогов заявил, что ВСУ готовят серию отвлекающих маневров перед контрнаступлением
Жительница Алтая, которая заживо сожгла полуторагодовалую дочь, может избежать тюрьмы
Гастроли певицы Кристины Орбакайте 9 Мая отменили в Германии
Цены на бензин в России начали расти на фоне новостей о сокращении демпферных выплат
Все новости
Тест: что вы знаете о писательнице Валентине Осеевой и ее книгах
Ответьте на шесть вопросов о классике советской детской литературы
«Алла Борисовна вывезет свои вещи из замка». Стас Барецкий заявил, что купил дом Пугачевой
Но знакомый с певицей продюсер Дворцов назвал слова шоумена фейком и кощунством
Гибсон вместо Хэнкса, ультиматум Спилберга, неудача на «Оскаре»: 10 фактов про «Спасти рядового Райана»
10 малоизвестных фактов о фильме «Спасти рядового Райана»
Поражение при неявке. В Петербурге начали рассылку повесток с предупреждением
В ЗВО подтвердили рассылку повесток с напоминанием об ограничениях за неявку в военкомат
«Если версия с коктейлями Молотова подтвердится, будем считать это терактом»
В центре кипрской столицы Никосии сгорело здание Российского центра науки и культуры
Китай отправит эмиссара для поиска мира: о чем поговорили Си Цзиньпин и Владимир Зеленский
Спецпредставителем Китая по урегулированию на Украине станет экс-посол в Москве Ли Хуэй
«Я играл не тех, кого мне нужно было играть»: главные образы Юрия Яковлева
Пожизненное за госизмену, лишение гражданства за дискредитацию. Совфед одобрил новые законы
Совфед одобрил пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточил наказание за терроризм
Болезнь сорвала график предвыборной кампании Эрдогана
Эрдоган отменил встречи 26 апреля в рамках предвыборной кампании по совету врачей
«У нас нет таких возможностей, как в СССР». Россиян предложили привлекать к охране границ
Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов предложил россиянам самим охранять границы
«Люди ночь провели без сна». В двух поселках на Урале сгорело больше 130 домов
При пожаре в поселке Сосьва на Урале сгорело почти 100 строений
Японский аппарат с арабским луноходом, скорее всего, разбился при посадке на Луну
Японский модуль Hakuto-R потерял связь с Землей при посадке на Луну
Военная операция на Украине. День 427-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 427-й день
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях