Стало известно о пытках российского африканиста в Киргизии

Mash: российского политолога Васильева около года пытают в киргизском СИЗО
Российского политолога и африканиста Виктора Васильева уже около года пытают в СИЗО в Киргизии. Его обвиняют в вербовке граждан в ряды Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина же считает дело сфабрикованным. По его мнению, задержание спланировали британские разведчики.

Как отмечают журналисты, срок содержания россиянина постоянно продлевают местные суды. Васильев утверждает, что его бьют и давят психологически, добиваясь признания в вербовке граждан Киргизии для их последующего участия в СВО, пишет канал

«Сам Васильев связывает уголовное дело со своей политпозицией: он неоднократно выражал поддержку действиям России, за что попал в санкционные списки Украины, США и Великобритании. В западных СМИ журналиста называют «пособником ЧВК «Вагнер» и обвиняют в популяризации пророссийской позиции в Африке», — говорится в посте.

По информации Mash, власти республики дело Васильева засекретили, но при этом политическим его не считают. Местные активисты выдвинули версию, что преследование Васильева якобы связано с неким новостным Telegram-каналом, в котором публиковали материалы с поддержкой российской армии, заключает канал.

