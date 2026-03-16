Суд арестовал 32 млрд рублей «Южуралзолота»

Денежные средства золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) арестовали на сумму 32,14 млрд рублей. Об этом следует из сообщения ЮГК на сервере раскрытия информации.

«Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен арест на денежные средства ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК») на сумму 32 141 541 000 руб», — говорится в сообщении.

Компания обязана в течение трех рабочих дней перечислить нераспределенную прибыль за 2025 год и предыдущие годы на сумму не менее 33,29 млрд рублей на депозитный счет Московского городского суда. Исполнительное производство инициировано для исполнения судебного решения от 27.02.2026, обязывающего ПАО «ЮГК» провести это перечисление в установленные сроки, включая средства дочерних компаний.

Недавно суд Челябинска арестовал банковские счета бывшего менеджера службы закупок зерна компании «Макфа» на 1,2 млрд рублей. По версии следствия, в период с июня 2024 года по февраль 2025 года экс-топ менеджер был посредником при передаче взятки в сумме 4,5 млн рублей начальнику отдела закупа зерна и директору по закупкам и снабжению «Макфы» от представителя компании «Агро-Капитал» за согласование коммерческого предложения на поставку зерна.

Ранее в Новосибирске с производителей углеродных нанотрубок взыскали 9,3 млрд рублей.