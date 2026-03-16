Суд арестовал 32 млрд рублей «Южуралзолота»

Судебные приставы арестовали 32 млрд рублей на счетах ЮГК
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Денежные средства золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) арестовали на сумму 32,14 млрд рублей. Об этом следует из сообщения ЮГК на сервере раскрытия информации.

«Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен арест на денежные средства ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК») на сумму 32 141 541 000 руб», — говорится в сообщении.

Компания обязана в течение трех рабочих дней перечислить нераспределенную прибыль за 2025 год и предыдущие годы на сумму не менее 33,29 млрд рублей на депозитный счет Московского городского суда. Исполнительное производство инициировано для исполнения судебного решения от 27.02.2026, обязывающего ПАО «ЮГК» провести это перечисление в установленные сроки, включая средства дочерних компаний.

Недавно суд Челябинска арестовал банковские счета бывшего менеджера службы закупок зерна компании «Макфа» на 1,2 млрд рублей. По версии следствия, в период с июня 2024 года по февраль 2025 года экс-топ менеджер был посредником при передаче взятки в сумме 4,5 млн рублей начальнику отдела закупа зерна и директору по закупкам и снабжению «Макфы» от представителя компании «Агро-Капитал» за согласование коммерческого предложения на поставку зерна.

Ранее в Новосибирске с производителей углеродных нанотрубок взыскали 9,3 млрд рублей.

 
